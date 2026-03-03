位在49樓高樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」，有新北天際美食綠洲之稱，超值的商業午餐備受好評，3月6日起推出泰、馬、台籍廚師團隊聯手打造的新版午間菜單，Asia49亞洲料理及酒廊表示，新品包括泰北黃咖哩雞腿麵、娘惹豆醬雞肉飯、打拋豬口袋餅等加上原本品項共14道，葷食菜色每道380元+10%，於非假日的午餐供應，附小菜吃到飽、每日例湯或冰紅茶、紫米西米露。5月29日前，還推出「三人同行特惠只要1000元(已含服務費)」之超狂優惠。
Asia49亞洲料理及酒廊提到，新版菜單匯聚三位大廚的拿手佳餚，副主廚吳明祥曾歷練於多家星級飯店與餐廳，嫻熟中西料理。泰籍王安妮師傅擁有逾30年廚齡，歷任包含曼谷香格里拉酒店在內的泰、馬多家知名飯店。擁有餐飲管理碩士學位的馬來西亞華裔廚師林垠伸(阿伸)，家族世代僑居大馬吉打州，加入Asia49之前，是台南遠東香格里拉自助餐廳的南洋菜達人。
新菜色亮點頻仍，像是靈感便來自馬來西亞小吃「潮州蒸大板」的「潮州蒸鱸魚佐葛粉」，改以滑順Q彈、吸汁力佳的日本葛粉絲鋪底，疊上鱸魚片、檸檬、番茄、薑絲，以紫蘇梅、蠔油、魚露、醬油等調味，鮮鹹夠味。
還有「娘惹豆醬雞肉飯」，以當地用來蒸魚、滷肉的發酵黃豆醬，加上炒香的干蔥泥及醬油、油蔥酥、椰糖煮成醬汁，再與去骨雞腿肉、馬鈴薯塊、香菇燴煮入味，醬香厚實、鹹甜交織。
新菜也有「泰北黃咖哩雞腿麵」，還原清邁道地吃法，最大特色便是整份麵條一半烹煮、一半酥炸，搭配濃醇湯汁，配上香茅、南薑、干蔥、乾辣椒、香菜籽、草果、黃咖哩粉炒成的咖哩醬與雞高湯、椰漿等，微辣辛香與柔潤椰香同時迸發，一吃上癮。
另外還有「大馬咖哩炸豬排飯」、「白玉苦瓜鑲豬肉飯」、「打拋豬口袋餅」、「新加坡海南雞飯」，以及台味十足的「什錦海鮮粥」與「芋頭小卷米粉湯」等。再加上原本菜單包含「泰式檸檬鱸魚飯」、「椒麻雞腿飯」、「檳城福建蝦麵」等共14到選擇，5月29日前都有三道菜只要1000元（含服務費）之優惠，Asia49提醒，所有優惠無法併用。
王品集團「就饗鐵板燒」推3道下飯菜 平日商業午餐198元
另外，王品集團「就饗鐵板燒」宣告3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。
另外，豬排專家「品田牧場」則以「醬烤板腱牛排定食」和「香烤豚雞雙拼定食」等多款日式定食新品帶領品牌進入美味新篇章，3月底前把握每個週一，到店享用任一定食，附餐的季節甜點就免費升級為季節聖代。
資料來源：Asia49亞洲料理及酒廊、王品集團
另外，豬排專家「品田牧場」則以「醬烤板腱牛排定食」和「香烤豚雞雙拼定食」等多款日式定食新品帶領品牌進入美味新篇章，3月底前把握每個週一，到店享用任一定食，附餐的季節甜點就免費升級為季節聖代。