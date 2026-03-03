我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴春突發出手寫信，指控Dara當初為掩蓋自己吸毒，而誣陷她。（圖／朴春IG@newharoobompark）

韓國女團2NE1成員朴春近期因身心健康狀況不穩而暫停演藝活動，目前正全心專注於治療與康復。然而，她於今（3）日無預警拋出震撼彈，在社群發布一封「致國民」的手寫信，控訴同團成員Sandara Park（Dara）涉毒，並直指當年自己被外界塑造成吸毒者，全都是為了掩蓋Dara的涉毒醜聞，還點名YG娛樂創辦人梁鉉錫、製作人Teddy、以及CL幫忙作偽證。而對於指控，Dara已發聲明否認。2NE1出道多年突爆內鬨，也讓粉絲都非常震驚。朴春在信中極力喊冤，強調自己是注意力不足過動症（ADD/ADHD）患者，當時所服用名為「阿得拉爾（Adderall）」的精神藥物完全是為了治病，絕對不是毒品。她更點名YG娛樂創辦人梁鉉錫、製作人Teddy與2NE1隊長CL等人涉嫌作偽證，向國家不實報告她使用了超過規定劑量的毒品，讓30多年來根本沒碰過毒品的她成了替罪羊，直呼「我的靈魂在哭泣」。除此之外，朴春也質疑當時韓國根本沒有關於該藥物的相關法律，是在她引發爭議後才突然冒出法規的，呼籲大眾如實調查。回顧事件背景，朴春於2010年因從美國攜帶含安非他命成分的藥物入境遭到調查，最終檢方考量其醫療用途，以緩起訴處分結案。而針對指控，Dara方面已火速出面駁斥，強調朴春的主張「毫無根據」。朴春前經紀公司Abyss Company，則表示合約已到期，「難以確認」。2NE1在2014年突然傳出成員朴春服用禁藥的消息，然而事實上是過往朴春在美國時因為目睹朋友死亡，因此患上了精神疾病，在當地就醫後服用了醫生開的處方藥，不過因為該藥品的部分成分在韓國被列為禁藥，因此她突然被冠上了服用毒品的標籤，雖然經過調查後已經還給朴春清白，不過她仍因為此事名聲一落千丈。2016年初，YG娛樂透過官網宣布成員Minzy因為個人原因退出團體，並在同年底無預警宣布2NE1正式解散。雖然2NE1被解散，但成員間深厚的羈絆使她們私下都還保持著聯絡。2022年CL受邀參加美國音樂節《Coachella》，雖然只有自己被邀請，不過她帶著隊友們驚喜在舞台合體，看哭許多老粉。為了慶祝2NE1出道15週年，2024年7月YG娛樂突表示女王們即將再次回歸，同時宣布她們將舉辦巡迴演唱會，再一次以2NE1的名義回到舞台。然而才宣布回歸不到1年，朴春就因身體因素退出合體活動，之後更是發現她社群已退追所有成員。然而這次突然的爆料，再度引發熱議。