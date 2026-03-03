民進黨立委王定宇遭週刊爆料緋聞， 43 歲對象劉怡萱瞬間成為 Google Trends 熱搜關鍵字。而週刊爆料拍到兩人出沒的台北信義區豪宅，經房仲比對，直指是基泰建設所興建的豪宅「基泰帝景」，該社區標榜「 1 戶 1 梯廳」具備極高私密性。根據最新實價登錄顯示，近期成交總價已達 5000 萬元，意外讓這起政壇桃色新聞與房地產市場產生強烈連結。
基泰建設打造！一戶一梯廳極隱密成為焦點
基泰帝景位於信義區吳興街 600 巷，雖然門牌屬於信義區，但位處山區邊緣並緊鄰象山保護區，環境相當單純安靜。根據樂居網資料指出，該社區屋齡約 16 年，總樓高 19 層，總戶數僅有 73 戶，基地面積廣達 824 坪。房仲指出，這棟豪宅最大的亮點在於特殊的「一戶一梯廳」設計，讓住戶進出電梯時完全不需與他人照會，動線極其單純，成為注重低調與隱私的高資產族群首選。此外，社區具備極佳的高樓視野，可遠眺台北 101 大樓，優良的環境條件也支撐了其房價穩健度。
最新實價登錄揭秘！ 2 樓戶成交 5000 萬
關於該豪宅的身價，根據 114 年 4 月最新的實價登錄資料揭露，行情表現相當穩健。觀察顯示，該社區 2 樓戶以總價 5000 萬元成交。該戶坪數為 58.55 坪，包含 1 個價值 500 萬元的車位（ 23.74 坪），拆算單價後約為每坪 76.86 萬元。
房價支撐力強！單價衝上 8 字頭
根據資料顯示，該社區近 1 年成交均價約為 76.86 萬元，歷史最高單價更曾來到 85.18 萬元。房仲表示，基泰帝景的總價帶分布在 5000 萬元至 9000 萬元之間。雖然位處信義區邊緣山坡，但憑藉著獨有的隱密性與稀缺的設計規劃，在中古豪宅市場中詢問度始終不減。這次因為王定宇與劉怡萱的事件，讓這處強調極致隱私的社區再度引發全民關注。
資料來源：實價登錄、樂居網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
