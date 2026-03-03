桃園豪宅市場過去由藝文特區和青埔高鐵特區雙強互爭榜首之位，不過近期青埔豪宅新案來勢洶洶，單價再創桃園豪宅天花板！觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4000萬以上的豪宅交易，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」， 24樓頂樓戶原預售時以76.98萬寫下紀錄，交屋後因實際坪數增加，實價登錄修正該筆資料為每坪75.4萬元，不過仍奪下桃園區豪宅榜首，超越2024年青埔預售豪宅案最高價「力璞水御-耘山」72.6萬元，刷新桃園豪宅單價紀錄。
高鐵＋機捷雙鐵共構 站前500億投資案助攻房價
雖然不是2025年桃園豪宅最高價，「力璞水御-耘山」還是刷新社區高價，頂樓戶的73萬元居2025年亞軍；第三名的「威均青塘園」單價70萬，顯示青埔高端豪宅房價坐穩7字頭。而預售屋的第四、五名則出現在中路特區，分別由「國泰GRAND PARK」和「京懋泰閤」拿下，預售屋豪宅單價前三名皆由青埔高鐵特區包辦。
台灣房屋青埔高鐵直營店店長陳竹榆表示，青埔高鐵特區之所以能與藝文特區分庭抗禮，關鍵在於其交通機能，高鐵特區不僅具備高鐵桃園站與機場捷運的雙鐵共構優勢，更受矚目的是，2025年底開工的站前國泰廣場500億投資開發案，是高鐵沿線規模最大的開發案，預計將引進複合式商辦、五星級飯店與大型商場，進一步強化青埔地區作為「桃園新都心」的國際門戶地位。
青埔景觀、軌道經濟優勢 吸引雙北、新竹高收入家庭
陳竹榆分析，高價榜單的指標案「力璞水御-耘山」，憑藉「老街溪第一排」無限棟距景觀與鄰近美術館的人文優勢，登上7字頭行情，確立區域的定錨效應，青埔結合景觀、生活環境與軌道經濟，具備高效通勤與高規格機能，吸引了大量來自雙北、新竹的高收入族群，形成「自用為主、投資為輔」的買盤結構。
至於2025年桃園市成屋豪宅方面，指標社區「中悅一品/中悅世界中心」屋齡雖已12年，仍不減其價值，去年4月的交易中，高樓層戶以每坪單價60萬元勇奪桃園市成屋豪宅之冠，也刷新該豪宅最高單價紀錄，該戶前一手屋主於2015年以6168萬元、43.6萬元取得，持有約10年轉手，增值2132萬元。
成屋豪宅最高價落在藝文特區 生活機能成熟
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在預售屋市場頻創高價之際，桃園傳統豪宅聚落「藝文特區」，包辦了2025年成屋豪宅的前兩名，憑藉成熟的商圈生活機能，依然是高資產族群的首選，該區除了有桃園市立圖書館總館的地標外，即將通車的桃園捷運綠線，分別在藝文特區南北兩側設立G10、G11站，為藝文特區更添交通機能性。
不過因藝文特區土地開發趨近飽和，讓土地資源較充沛的青埔高鐵特區新案急起直追，且重劃區棋盤式規劃，大坪數的景觀豪宅，成為豪宅買方的新選擇，高鐵交通優勢，也吸引不少移居桃園的高資產族，同時讓桃園豪宅市場進入「雙強爭輝」的發展。
資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
