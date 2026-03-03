我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年台灣冠軍漁港出爐！王功漁港拿下二連霸

2025年台灣漁港景點觀光人次排行（統計期間1至12月）

▲2025年台灣漁港景點觀光人次排行。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

新竹南寮漁港復活！全新漁產直銷中心超進化

▲新竹南寮漁港全新「竹風漁市-南寮漁產直銷中心」也在今年2月7日盛大開幕。（圖／竹風漁市-南寮漁產直銷中心）

▲南寮漁產直銷中心全新進化，在2026年很有機會創下佳績。（圖／竹風漁市-南寮漁產直銷中心）

竹風漁市加倍券發放活動

▲隨著新竹漁港直銷中心全新進化升級後，一直到今年4月5日都有加倍券活動，市場86家攤位及餐廳區14家業者皆可使用。（圖／竹風漁市-南寮漁產直銷中心）

台灣最強漁港出爐！根據交通部觀光署最新統計資料，2025年全台觀光人次最多的漁港由王功漁港奪下二連霸，12個月累計吸引781萬人次造訪。此外，新竹南寮漁港今年2月全新直銷中心開幕，有望在2026年衝出更亮眼成績。觀光署公布的2025年1至12月觀光人潮數據顯示，位於彰化縣芳苑鄉的王功漁港（含海空步道）以781萬6556人次奪冠，自2024年納入統計後已連續2年蟬聯第一。其他漁港類景點排名如下：本次榜單中，排名第四新竹南寮漁港可以說是相當可惜，因為從去年10月開始，當地重要的「漁產直銷中心」停業，全新的直銷中心還在最後興建階段，也讓當地的遊客人潮從原先的平均20萬人次掉到只剩下15萬上下，最終被桃園永安漁港完成反超。最終全新的「竹風漁市-南寮漁產直銷中心」也在今年2月7日盛大開幕了，餐廳區也在2月17日正式營業，現場已經完成完全體，全新的產銷中心已經繼承了完整繼承了產銷中心29年歷史。Youtuber「乖醒著的時候」也前往新開幕的新竹南寮漁港朝聖，認為現場整潔度滿分十分可以給予九分，可以說是台灣第一名的漁港了！隨著新竹漁港直銷中心全新進化升級後，一直到今年4月5日都有加倍券活動，市場86家攤位及餐廳區14家業者皆可使用，直接把1百元放大成2百元。 而且附近還有魚鱗天梯、波光市集、香山濕地等景點，可以吃完美食之後接續一日遊行程逛不膩。領取時須出示有身分證字號的證件（身分證、健保卡或駕照）限單次使用完畢，不得兌換現金或找零使用期限至2026/4/30以100元現金兌換200元抵用券每人每日每次限兌換1張每日數量有限，發完為止市場86家攤位及餐廳區14家業者皆可使用