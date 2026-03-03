我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府送給役男的電子錶據說相當「粗勇」，很多人退伍後仍繼續戴。（圖／台中市政府提供，2026.03.03）

走在台北街頭或搭捷運時，只要看到拿卓伯源落款的「詩袋」，十之八九是彰化人，那麼該如何分辨台中人呢？台中市長盧秀燕表示，她上任以來已送出逾7.5萬只迷彩電子錶做為役男入營禮，由於電子錶「粗勇耐用」，很多人退伍後還在戴，因此變成台中人在外地相認的信物，而且從顏色就可判斷軍種，還能開啟彼此話題。台中市長盧秀燕今（3）日於市政會議聽取民政局「全方位役政服務•作役男的溫暖靠山」專案報告，民政局長吳世瑋表示，經役男票選，受歡迎的慰問品是「漢堡加可樂套餐」，除了年輕人習慣速食文化，另一理由竟是「軍營裡的炸雞比外面賣的還好吃」！盧秀燕說，當兵是男孩變成男人的過程，壓力也很大，台中市一年有1萬多名役男，她去關懷慰問就像家人探望孩子一樣，有時在路上遇到年輕人，對方還會提及曾被探視過。也有役男告訴她，從家中自由飲食轉為團體伙食後，能吃到速食就是最大的安慰，疫情期間她無法親訪，役男還打趣地說「市長不來沒關係，漢堡可樂要記得來」。吳世瑋說，考量軍中無法使用手機看時間，電子錶成為集合與作息的重要工具，市府也貼心準備入營禮—迷彩電子錶，依陸、海、空軍設計不同款式，自2019年迄今已贈出逾7.5萬只。盧秀燕表示，各縣市多會送小紀念品給役男，考量年輕人普遍不戴錶、習慣用手機看時間，入伍後才發現沒有手機的日子，連何時該集合都掌握不準，市府決定送電子錶當役男救星，電子錶還有夜光功能，黑暗中準備集合可以看清時間。她表示這只電子錶「非常粗勇」，役男反映有時忘了取下，戴著洗澡也沒壞，還有陸軍綠、海軍迷彩、空軍藍三種顏色，連志願役也反映想要一只，市府為此特別開放台中籍的職業軍人申請。盧秀燕說，有些役男退伍後仍繼續戴著，到外地發展時，電子錶成了台中人相認的信物，有同樣經歷的年輕人見錶如見鄉親，一秒即可認出對方是台中人。