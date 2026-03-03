我是廣告 請繼續往下閱讀

統文化不只是歷史的記憶，更是現在社會的重要資產，台塑為延續世代記憶、凝聚地方精神並善盡企業社會責任，今（3）日舉辦 「台灣特色文化發展計畫記者會」，與明華園、如果 兒童、蘋果及亦宛然4大優質劇團合作推動19場特色文化演出台塑企業管理中心暨「王詹樣公益信託」主任委員王文淵，從2011年起啟動「臺灣特色文化發展計畫」，贊助本土的歌仔戲、布袋戲及兒童劇團等文化藝術團體，讓文化不再只停留在城市舞台，而能真正走進每個人的生活，不僅提升地方文化氣息，也滋養劇團。截至2025年底，已累計演出431場， 超過42萬觀賞人次，投入金額也達到1.2億元。計畫從2024年起改由台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司贊助，邁入第三年，將持續與明華園、如果兒童、蘋果及亦宛然4大優質劇團合作推動19場特色文化演出。台塑資深經理簡嘉宏、南亞資深經理邱昌德 、台化資深經理劉佳儒、塑化行政副總蔡健堂、 總管理處資深經理林振添及各劇團的團長等出席「台塑灣特色文化發展計畫記者會」。「明華園戲劇總團」團長陳勝福表示，明華園戲劇總團在這個計畫支持下即將演滿一百場，已經有超過20萬人透過這個計畫，看到明華園藝術家族在傳承臺灣傳統藝術的堅持與努力。「亦宛然掌中劇團」執行長李俊寬指出，台塑贊助讓布袋戲有機會從城市步入偏鄉，由表演廳走向廟埕，不僅滋養了表演團體的創作能量，也讓許多珍貴的傳統藝術得以被看見、被記住。「蘋果劇團」團長方國光說，過去常說台塑是企業的典範，而今日更深刻感受到，台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司早已成為臺灣藝術傳承過程中，最不可或缺的 「文化伯樂」。「如果兒童劇團」團長趙自強則說，2026年劇團將延續這份初衷，結合更多元的表演形式與在地特色，讓藝文真正走進社區、走進人心。