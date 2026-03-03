我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇又陷桃色爭議，今（3）日遭週刊爆料與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情。王定宇今日上午雖然親上火線澄清，但是原訂下午立院院會質詢改為書面，疑似躲避媒體追問。國民黨立委王鴻薇質詢時不忘酸王定宇身陷桃色風暴中，讓她必須提早來質詢。行政院長卓榮泰聽到後表情顯得有些尷尬。王定宇今日上午親上火線回應與太太在去年初協議簽字離婚，過程平和，自己與劉女是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律。不過，有媒體發現，王定宇前妻李淑吟今日早上才將臉書狀態改為單身。傳出民進黨秘書長徐國勇得知此事後，一度表達不滿。對此，民進黨呼籲，從政同志言行都需用更高標準自我規範。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君提出臺美關稅談判結果，及其影響專案報告並備質詢。王定宇原排訂下午進議場質詢，但改為書面質詢，疑似躲避媒體追問。王定宇改書面質詢後，王鴻薇接著上台質詢，她先祝卓榮泰跟與會的政府官員、立院同仁元宵節快樂，王鴻薇又說「今天很臨時可能王定宇委員身陷情色風暴裡面，她被臨時通知要提前來質詢，這也很好。」卓榮泰聽到之後，原本微笑的笑容，先是用手抓了抓下巴，之後看了一下旁邊，似乎感到有些尷尬。