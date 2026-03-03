台灣好市多（Costco）一年一度的快樂「0元購」進入倒數了！好市多消費回饋的「好多金」每年僅開放固定時間可折抵，今年開放好多金使用期限到3月底，就有會員分享到賣場購物結帳千元，結果全數用好多金折抵，整車消費秒變0元超快樂。也提醒民眾，若忘記在期限內折抵，一不小心整年消費回饋恐歸零，可千萬別錯過了。
好市多「好多金」折抵消費進入倒數！餘額查詢用APP
台灣好市多「好多金」自年初至3月底前開放折抵，結帳時1點可折抵1元現金。會員想查詢餘額可用「Costco APP」，點入「我的帳號」，輸入好市多查詢，就會顯示好多金餘額和到期日。
貼心提醒民眾，隨著使用期限將至，不少會員已經開始盤點回饋金額，準備把握最後時間前往賣場消費，可千萬別忘記！以免一整年消費回饋慘歸零。
好市多好多金怎麼用？會員揭神招
網友也於在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己的折抵密技，那就是把每年累積約1、2000元好多金選擇一次折抵，用來購買孩子喜歡的零食。讓他日前到賣場買了開心果、辛拉麵等品項後，總金額1440元，全數用紅利折抵，爽爽地「0元購」。
不少會員也認同與其零星使用，不如一次折抵更有感，「就是要全部扣掉才有爽感」、「比起每次折一點點，一次折抵最有成就感」。多數會員回饋金額落在1000至5000元間，有人表示今年累積3000多元，正打算找時間「0元購」，也有人笑稱自己只有300元屬於「小戶」。
就有會員指出曾因黑色星期五採購家電，全年好多金累積超過1萬2000元，過年採買時折抵後結帳金額不到千元。
資料來源：好市多
