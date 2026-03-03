我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨擬於明天中常會上提名立委陳玉珍選金門縣長，不過先前有意角逐的前縣長楊鎮浯卻表示，「今年絕不缺席」，被解讀是否有分裂危機。陳玉珍今下午赴黨中央參加提名審核會議，會後表示明天黨中央將按黨章時程提名，也喊話楊鎮浯一定會站在國民黨勝選的大團結下，做最有智慧的判斷。針對沒有登記初選，楊鎮浯昨表示，協調過程中楊鎮浯一直主張比照三年前馬祖縣長選舉開放參選。但因既有規則制定和藍委陳玉珍為地方黨部主委，球員兼裁判因此協商破局，不過楊鎮浯本人表示今年絕不缺席。對此，陳玉珍今赴黨中央參加提名審核會議，會後表示，明天黨中央將按照黨章時程提名。對於楊鎮浯說「今年絕不缺席」，是否有分裂危機，她表示，楊鎮浯一定會站在國民黨團結勝選的大團結下，做最有智慧的判斷。陳玉珍說，楊鎮浯在金門縣長跟立委任內，也深受國民黨栽培，現在也擔任台北市長蔣萬安轄下的北農董事長，「他會做出最有智慧的判斷跟做法」