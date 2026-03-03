我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲今（3）日接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及326宣判在即，法官將扛起輿論壓力，柯文哲直呼現在搞成這樣要怎麼收場？對每個人來說都是壓力，更稱自己沒跟任何人交代這案子要怎麼處理，最後竟脫口稱「好啦就算是違法吧！我連碰都沒碰」。此外柯文哲過去接受專訪，同時在線觀看人數皆可輕鬆破萬，而今日縮水至5000多人，人氣大不如前。柯文哲京華城案將在本月26日判決，今日特別上節目接受專訪，被問及法官將扛起輿論壓力做出判決。柯文哲說，到時候就知道了，搞成這樣怎麼收場？對每個人都是壓力，所以平常心就好，有罪就有罪，沒罪就沒罪。柯文哲更喊冤說，自己這個案子真的是連碰都沒碰，議員來陳情自己就說要研議就研議，也沒辦法控制都委會委員的成分，此外從未跟任何人交代這個案子要怎麼處理。未料隨後柯文哲竟然脫口稱「好啦就算是違法吧！我連碰都沒碰」，不滿意應該去起訴都委會主委，怎麼會起訴市長？「市長連印章都沒蓋，這個案子就是太牽強了」。