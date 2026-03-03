我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨將在3月5日舉行黨團大會，拍定黨版軍購，不過近日台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫系統接力發難，直白表示美方要的軍購是9千億，反對鄭麗文傾向的3500億。鄭麗文今在國際期刊《外交事務》發表專文，直言台灣不應陷入「選邊站」的二元對立框架，單靠軍購無法創造和平，維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，九二共識是戰略模糊，提供雙方對話空間。鄭麗文今日以《Taiwan Doesn’t Have to Choose 台灣不必選邊站》為題，在國際權威戰略期刊《Foreign Affairs》發表專文，闡述台灣在中美戰略競逐下的角色與選擇。她強調，面對北京與華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入「選邊站」的二元對立框架。台灣真正的力量，在於保有戰略能動性與自主空間。她說，「和平不是被動等待，而是需要嚇阻與對話並行的主動管理」。鄭麗文在文中指出，台灣位居西太平洋戰略要衝，是全球供應鏈與半導體產業的核心節點。台海穩定不僅影響兩岸，更關乎全球經濟秩序與區域安全架構。台灣若能妥善處理兩岸關係，本身就是降低區域衝突風險的重要力量。文中也重申國民黨兩岸立場：堅持中華民國憲政體制，反對台灣獨立，以九二共識作為交流基礎。鄭麗文強調，九二共識本質上是一種「戰略模糊」，提供雙方在不觸及主權爭議前提下進行對話的空間。鄭麗文在國防政策上，提出「三支柱嚇阻」概念：有效軍力、專業且穩定的人才，以及避免誤判的溝通機制。她指單靠軍備堆疊無法創造和平，制度化危機管道與可預測的互動架構同樣是安全的一部分。鄭麗文也強調，台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制。她強調：「真正強大的台灣，是能同時與北京與華府穩健合作的台灣。」國民黨表示，未來將持續以務實理性的路線，向國際社會清楚說明台灣的和平方案，為兩岸穩定與區域安全負起責任。《外交事務》（Foreign Affairs）創刊於1922年，由美國外交關係協會（CFR）出版，長年被視為全球外交與戰略思想最具影響力的論壇之一，多位美國總統、國務卿與國際領袖皆曾在此發表政策論述。