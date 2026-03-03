我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空邀請本屆WBC中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。（圖／星宇航空提供）

因應即將登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。星宇航空3月精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。本次精選多部棒球主題經典電影及電視節目，包括打破種族藩籬的《傳奇42號》、小市場創造大奇蹟的《魔球》以及不因年紀放棄夢想，成為大聯盟最老菜鳥投手的《心靈投手》……等。此外，亦同步上架兩部台灣原創棒球節目《那些年，撐起職棒的他們》與《下班去吃飯—陳傑憲／林安可》，帶領旅客看見球場外的另一面，展現台灣棒球文化的多元樣貌。更特別的是，星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast系列節目，邀請紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思、林智勝、王勝偉、黃宗安等重量級人物，從國際賽榮耀、傷痛重生到基層扎根，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。此外，星宇航空亦邀請本屆WBC中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片，以其豐富國際賽事經驗與熱血精神，號召球迷齊心為中華隊加油。透過線上社群與機上體驗整合串聯，星宇航空將支持台灣棒球的力量從地面延伸至雲端，讓應援不只在球場，更在雲端與高空持續發酵，展現台灣團結一心的力量。