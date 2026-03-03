我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王定宇說自己在工作，徐巧芯留言酸是在打假卡。（圖／翻攝王定宇臉書）

民進黨立委王定宇被爆料，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱過從甚密，兩人密集約會，週刊更曝光時間點，去年12月26日晚上到劉怡萱的住處，隔天才離開，但27日王定宇卻一早在臉書打卡，稱要開始一天的工作。國民黨立委徐巧芯今立刻留言酸，「這篇是打假卡嗎？」根據《鏡週刊》報導，「去年12月26日晚間，王定宇和劉怡萱一起開車回到台北市吳興街住處……2人談笑一起上樓，不知情的人還以為他們是夫妻。直到隔天27日中午11點50分，2人才各自拉著一只行李箱，一前一後快步搭電梯下樓。」而根據王定宇的臉書，他在去年12月27日早上8點06分po出一張明顯不是台北的鄉村稻田照片，並寫說，「早安，8:06的台灣，我要開始今天的工作囉，一起加油！」王定宇過去也曾與民進黨台北市議員顏若芳傳出「同居情」，當時同樣被酸每天在粉專的早安文都是打假卡，對此王定宇回應，「早安文是跟支持者問早安、傳達所在都市、天氣概況，我的早安文根本不是打卡表示自己位置，早安相片是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併。不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。」