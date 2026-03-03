我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（3）日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」時，盛讚台灣經濟成長率，並期盼能降低貧富差距；針對國防預算，他也說，很高興國民黨、民眾黨願意在星期五時，讓行政院版本交付委員會審查，政府編的國防特別預算，是不怕立委審查的，「一定是把各位所賺的錢、把人民的血汗錢，都花在刀口上」。「台灣不僅僅只有一家護國神山，是一群護國神山，會AI一定會賺錢！」賴清德說，台灣已經AI十年，蔡英文總統的蔡，裡面有AI，TSAI、AI了八年，他也已經AI了兩年，LAI，賴清德也有AI，卓榮泰院長的泰，也是TAI，也有AI，「難得的是，我們台灣，我們的國家TAIWAN，也有AI在裡面，所以我們不是個人AI、企業AI、政府AI，連我們國家都AI，比別的國家壯大」。賴清德提到，在馬前總統8年任內，年經濟成長率百分之2.8，每年都在成長；蔡英文總統8年任內，每年經濟成長率百分之3.2，持續在成長，去年則是突發性地大成長，台灣經濟成長率百分之8.68，第四季是百分之12.68，這很罕見的。他說，除了經濟成長率提高以外，很難得的是，國民平均所得也在去年時，來到3萬9294美元，今年現在講話這時，應該已經突破4萬塊美金了。賴清德進一步說，總體經濟進步，持續推動加薪減稅、擴大社會投資，而平均薪資的年成長率，已經超過物價通膨指數、平均薪資的成長率大概3.09%，至於大家關心的貧富差距「吉尼係數」，個人的吉尼係數方面，這幾年維持在0.27，比日本、韓國稍微好一點，希望家戶的吉尼係數，能維持在百分之0.35以下。對於台美關稅談判，賴清德說，除了談判團隊、各部會很努力外，其中關鍵因素，就是因為台灣的經濟實力，能成為很好的談判籌碼跟後盾，而現在要確保，台美沒有改變談判結果，台灣會與美國持續溝通，掌握好不容易的談判成果。針對國防預算，賴清德也說，與鄰近國家相比，台灣國防預算並沒有特別多，面對極權威脅，台灣不可能不強化其國防力量，他要感謝各工商團體的努力，讓台灣有好的稅收，而他很高興，國民黨、民眾黨願意在星期五時，讓行政院的版本交付委員會審查。賴清德強調，他當過12年的立委，因此很清楚，行政院的版本，應交付委員會去審查，再怎麼樣審查都沒有關係，因為台灣是民主的社會，也是公開透明的，讓社會來討論；他說，政府編的國防特別預算，是不怕立法委員審查的，因為是國防專業經過多年來的研究，及根據未來的國家安全的需求，也跟國際社會共同彼此之間的了解，所編的國防特別預算，「一定是把各位所賺的錢、把人民的血汗錢都花在刀口上，這個是我擔任總統，面對每一筆人民血汗錢的基本態度」。