國民黨立法院黨團擬推「0到6歲健保費國家出」，且列為重要的優先法案。衛福部長石崇良回應，對於少子女化的對策應更全面性的思考，畢竟資源有限，任何補助可能排擠到其他福利預算，應審慎討論。對於「0到6歲健保費國家出」，石崇良今（3）日回應，台灣健保舉世聞名，也是最成功的公共衛生政策之一，本質是自助、互助的社會保險，人人都是量能負擔，讓可以得到相同平等的服務，是健保最大精神。石崇良指出，弱勢者過去已經有很多補助方案，包括公務預算補助低收入戶、中低收入戶等。另外，先前也針對我們過去已經有很多的補助方案，以公務預算來補助了低收入戶、中低收入戶，還有一些這個福利對象，它的這個保費、健保費的補助了，有的是全額補助，那有的是部分的補助。那另外呢，在兒童的部分，我們過去也已經針對3歲以下兒童以公務預算補助。而弱勢若有健保補助，又全面再補助，就會讓愈有能力者得到愈多，這與減輕父母負擔是不同的。少子女化對策應更全面思考。石崇良認為，資源有限，任何補助增加都可能排擠到其他福利預算編列，因此應審慎討論。