機器人今年發燒 產發署：台灣可切入「類人型」領域

經濟部產發署今（3）日舉行「新春記者會」談論2025年成果以及今年展望。產發署長邱求慧表示，今年除了延續五大信賴產業之外，也會包含「健康台灣」，並提及今年將會發展的無人機、機器人及低軌衛星也都是重點產業，如無人機將爭取美國政府Blue UAS認證，機器人則朝向「類人型」的服務機器人。產發署盤點2025年產業成績，包括半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊的「五大信賴產業」，紛紛有所成績，如半導體業在2024年至2025年核定130億元的創新研發投資、創造產值445億元，AI迄今已輔導1472家、培訓1.8萬位AI人才。邱求慧表示，今年將會持續落實五大信賴產業、推動百工百業導入AI，也會兼顧台灣「基盤產業」，包含機械、車輛零組件、金屬製造等傳產。此外，他提到，經濟部長龔明鑫也希望可以比照日本高市早苗打造「重要戰略產業」，目前產發署推薦五大信賴產業之外，也加入「健康台灣」。他進一步指出，台灣與美國在1月舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），其中有意願加強無人機合作，目前台灣已經是唯一認證「Green UAS」據點，可以切入美國非軍用供應鏈，而今年的重點將會是取得「Blue UAS」，如此就連美國國防部採購案都可以參與，「這是我們今年認證工作的重點。」另外，今年美國消費電子展（CES）或是台北國際電腦展（COMPUTEX）都將機器人列為亮點。對於台灣產業如何導入機器人產業，或是切入機器人供應鏈，邱求慧也提出自身看法。他表示，台灣在工業用機器人的導入並不差，像是「關燈工廠」都很明確，相反是在「人型」的服務機器人比較薄弱，尤其是複雜的四肢動作與靈活手指，那需要投入極大的資源。因此，認為台灣可優先發展「智慧型機器人」，降低在複雜四肢上的資源投入。他想法是，台灣可以聚焦在「類人形」機器人，譬如用「輪式」或「履帶式」移動，並且把這些機器人運用在餐飲、物流、醫院服務，解決勞動力短缺問題，比較是台灣可以發展的方向。