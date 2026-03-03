2026年世界棒球經典賽即將熱血登場，超商推出應援優惠，7-11自3月4日起特選美式、特選拿鐵買2送2；萊爾富將自3月4日起「辻利減糖抹茶歐蕾」中杯買一送一，還有即起特濃美式、拿鐵買一送一；小北百貨自3月5日起至8日，也有大杯現煮咖啡買一送一。還有7-11、萊爾富門市提供實況轉播服務，讓民眾一起在現場為中華隊加油！
🟡7-11經典賽優惠！咖啡買2送2、百間門市免費直播
7-11門市自3月4日起至3月8日，門市有大杯特選美式、大杯特選拿鐵買2送2。同時間還有百吉棒棒冰買2送2、味味A紅燒牛肉湯麵買1送1。
且門市大螢幕「OPEN！CHANNEL」免費轉播賽事，可利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP確認有轉播的門市，不用付費就可以觀看熱血賽事。
🟡萊爾富經典賽優惠！咖啡買一送一、門市免費轉播
迎接3月5日賽事開打，萊爾富門市3月3日前有特濃美式、特濃拿鐵買一送一；3月4日前有特大杯拿鐵、特大杯特濃美式、特大杯特濃拿鐵、泰式奶茶、波霸黑糖奶茶第二杯只要1元；3月4日至3月31日，有春季新品「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一（售價65元）。
為讓球迷沉浸臨場感，萊爾富也於雙北10間門市提供實況轉播服務，包括松山撫遠店、北市北裕店、中山晶華店、三重重富店及林口童樂店等，且現場備有免費小零食（數量有限），讓球迷邊吃邊看、同步吶喊。
🟡小北百貨經典賽優惠！咖啡買一送一
小北百貨於3月5日起至3月8日期間，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。小北百貨咖啡限定門市查詢。
資料來源：7-11、萊爾富、小北百貨
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11門市自3月4日起至3月8日，門市有大杯特選美式、大杯特選拿鐵買2送2。同時間還有百吉棒棒冰買2送2、味味A紅燒牛肉湯麵買1送1。
且門市大螢幕「OPEN！CHANNEL」免費轉播賽事，可利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP確認有轉播的門市，不用付費就可以觀看熱血賽事。
迎接3月5日賽事開打，萊爾富門市3月3日前有特濃美式、特濃拿鐵買一送一；3月4日前有特大杯拿鐵、特大杯特濃美式、特大杯特濃拿鐵、泰式奶茶、波霸黑糖奶茶第二杯只要1元；3月4日至3月31日，有春季新品「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一（售價65元）。
為讓球迷沉浸臨場感，萊爾富也於雙北10間門市提供實況轉播服務，包括松山撫遠店、北市北裕店、中山晶華店、三重重富店及林口童樂店等，且現場備有免費小零食（數量有限），讓球迷邊吃邊看、同步吶喊。
小北百貨於3月5日起至3月8日期間，推出咖啡買一送一優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。小北百貨咖啡限定門市查詢。
更多「2026經典賽」相關新聞。