晟德今（3）日召開董事會，通過2025年度合併財務報告，年度淨利93億元，每股盈餘（EPS）高達12.33元，不但獲利逾一股本，更創七年來新高。晟德董事長王素琦表示，今年將持續聚焦「創新研發」與「困難製造」的深度投資， 今年可望再攀高峰。另，股利政策將待4月董事會討論。晟德去年第四季EPS 8.81元，主要來自重要轉投資寶濟藥業港股上市後股價強勁表現。同時，晟德核心事業群的經營效率大幅好轉，採權益法認列之投資虧損由5.5億元減少至1.9億元，顯示旗下標的逐步邁入穩健營收貢獻階段。去年晟德轉投資事業收獲豐碩，加科思藥業與國際大廠阿斯特捷利康達成Pan-KRAS抑制劑的全球授權協議，總金額高達20億美金。國內標的也有博晟生醫年度營收年增逾三成，核心產品「愛膝康」成功打入台大及國泰等醫學中心體系，抗生素產品亦受惠健保擴大給付而持續熱銷，硬骨生長產品OIF也將進入關鍵臨床試驗。王素琦表示，展望今年正向樂觀，將持續聚焦「創新研發」與「困難製造」的深度投資，並透過深度參與重要核心事業策略調整及營運推動，為全體股東創造最大利益。今年預計集團旗下表現，如東曜引進CDMO龍頭藥明集團接棒入股，預計最高回收33億元。寶濟藥業多項產品已進入臨床晚期及商業化階段，產品KJ017為中國首個進入NDA階段的重組透明質酸酶，並於三期臨床試驗取得優異數據，用於大容量皮下給藥，預計今年上半年取得中國藥證，將是寶濟第二個取得藥證在中國上市的產品。此外，永昕生醫隨著商業化產品進入量產，產能利用率及營收將呈現顯著成長，加上與日本藥廠合作建廠效應發酵，已在國際市場站穩腳步。