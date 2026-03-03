中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明晨（3月3日至3月4日）冷空氣導致氣溫下滑，有機會挑戰大陸冷氣團等級，中部以北低溫14至16度明天受華南雲雨區影響，全台有局部短暫雨。周四（3月5日）雨勢趨緩、短暫回溫，周五（3月6日）再迎東北季風，北東轉雨降溫，周末（3月7日至3月8日）天氣轉乾。

今晚明晨最冷　挑戰大陸冷氣團

黃恩鴻提及，東北季風增強影響，今天晚上至明天清晨各地氣溫逐漸下滑，有機會挑戰大陸冷氣團等級，中部以北、宜蘭14至16度，南部、花東17至19度，明天白天環境持續濕涼，高溫回升不多，中部以北、宜花19至21度，南部、台東22至24度。

▲東北季風增強導致氣溫下滑，北台灣今晚至明晨低溫剩下14至15度，接近大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
明天天氣還是偏濕　周五再一波東北季風

明天天氣方面，黃恩鴻提醒，華南雲雨區東移仍持續帶來水氣，台灣各地全天都有不定時局部短暫雨；整體雨勢會比今天小一些，但外出還是建議攜帶雨具，周四東北季風減弱，中南部雨勢趨緩，桃園以北、東半部、恆春半島、山區仍有局部短暫雨，周四之前，3500公尺以上高山有零星降雪機會

黃恩鴻說明，周五馬上會有新一波東北季風影響，降雨集中在北部、東半部、中南部山區，其它地區多雲為主，周末兩天受到乾冷空氣影響，雨區明顯縮小，剩下基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星降雨機會。

▲東北季風增強、華南雲系水氣影響，週三、周四全台都有降雨機率，周末各地環境才會轉乾。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末降溫明顯　一周天氣概況

黃恩鴻提及，周五下半天的東北季風，也會導致氣溫再次下滑，周末兩天北台灣低溫約15度，中南部日夜溫差大，下周一、下周二（3月9日至3月10日）會再有一波冷空氣導致降溫。

總結未來一周天氣，周三全台依舊有降雨機率，早晚可能受冷氣團影響，氣溫寒冷，周四短暫回溫，周五東北季風南下替北部、東半部帶來新一波雨勢和降溫，周末兩天則是環境轉乾，下雨範圍減少，不過早晚依舊偏冷。

資料來源：中央氣象署

