美國與以色列於2月28日動手襲擊伊朗，德黑蘭當局迅速反擊，對周遭鄰國發動猛烈的報復性攻擊，另外，以色列也與黎巴嫩真主黨展開激烈駁火，整個中東地區硝煙瀰漫，諸多海灣國家都被捲入。根據《CNN》追蹤整理，伊朗打擊周邊國家境內的主要目標在圖中以紅點標示。美軍在卡達、科威特、巴林和阿拉伯聯合大公國均設有基地，這些軍事設施均成為伊朗攻擊的對象。不過除了軍事目標外，許多機場、飯店、煉油廠也遭到波及，造成周邊空中交通與石油運輸大亂，在社群網路上，人口稠密區驚見爆炸的畫面比比皆是。巴林、卡達、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國2日與美國發表聯合聲明，譴責伊朗「無差別攻擊」傷及周邊國家，阿曼及伊拉克未參與連署但同樣遭到波及。另外，除了中東地區外，英軍在賽普勒斯的基地也有遇襲。全球石油運輸動脈荷姆茲海峽是衝突的熱點之一，另外，以色列與黎巴嫩真主黨展開激烈駁火，以色列3日已宣布派出地面部隊進入巴嫩南部，旨在佔領重要戰略地點，加強以色列北境安全。