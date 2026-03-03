我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金珉志拍影片否認整形，坦承有打填充跟戴矯正器。（圖／YouTube@kimmingee96）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》播出後成功引發話題，出演嘉賓也都跟著人氣暴漲。其中，因精緻美貌被稱為「田徑界Karina」的金珉志，日前竟流出多張舊照，與現在差很多的長相被質疑有整形。對此，金珉志也在最近於個人YouTube頻道中，親自回應網友，喊冤表示沒整形，只有在鼻子跟額頭打填充物，以及戴矯正器，還幽默地說「我也沒想到會變這麼漂亮」。金珉志近日跟粉絲玩問答題，其中一名粉絲就提到了她日前傳出的整形傳聞，金珉志表示真的沒整形，並秀出打了馬賽克的舊照，「我看到那張照片也嚇到」，透露當時剛開始戴矯正器，「所以嘴巴會凸出來很多」，還直言「哪有人只戴矯正器就變漂亮？」接著表示還在鼻子跟額頭打了填充，「我也沒想到我會變這麼漂亮」。金珉志還直接在鏡頭前按壓鼻子，鼻子也真的壓得下去，證明她並沒有動刀整形。而她的大方態度也引來許多粉絲稱讚，「她真的很誠實，不會去刻意隱瞞，所以我才會喜歡她」、「她是個很真誠又可愛的人」，正面態度再度擄獲大批粉絲的心。金珉志在《單身即地獄5》的感情線相當複雜，她第一天盲選配對禹盛閔，雙方互不來電，第二次配對則是與宋承一彼此互有好感，互相投票，因此去天堂島後都對對方很心動，怎料因為崔美娜秀攪局和宋承一約會，讓金珉志陷入焦慮情緒。後來即便宋承一與崔美娜秀從天堂島回來後，表態比較喜歡金珉志，金珉志還是因為嚥不下這口氣，轉而選擇第二個有好感的對象林琇濱去天堂島，還意外與林琇濱喝醉一起睡在同一張床，非常曖昧，讓金珉志也陷入不知道該如何選擇的境地。而最終金珉志還是選擇宋承一，兩人攜手逃出地獄島。