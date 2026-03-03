我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鎮瀾宮公布大甲媽今年遶境時程。（圖／大甲鎮瀾宮提供，2026.03.03）

今天是元宵節，台中大甲鎮瀾宮今晚按照傳統，由董事長顏清標率領全體董監事舉行筊筶典禮，擲筊請示媽祖定下2026年歲次乙巳年的遶境進香的日期及時間，今年提早近1小時，訂於4月17日深夜10點5分（農曆3月初2）起駕，進行9天8夜的遶境活動，20日抵達嘉義新港奉天宮、21日祝壽大典、26日回鑾。近幾年大甲媽祖遶境進香活動皆訂有年度主題，2026遶境活動主題為「善」，本意是美好的事。鎮瀾宮於今（3）日下午恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽 登殿誦經祈福，請示今年度遶境進香時程，傍晚5點40分舉行媽祖賜福元神燈點燈典禮，隨後於下午6時進行丙午年遶境進香起駕日期「筊筶典禮」，擲筊請示媽祖。今年由桃園鎮德宮大甲媽祖天上聖母會擔任頭香，豐原鎮清宮慈聖天上聖母會擔任貳香，台中朝聖宮台中天上聖母會擔任叁香，中壢朝明宮天上聖母會及台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會為贊香。今年白沙屯媽祖將於國曆4月12日（週日）深夜起駕，展開8天7夜的行程，預計4月20日回鑾，與大甲媽遶境部分日期重疊，媒體問及兩位媽祖是否可能相遇？副董事長鄭銘坤表示「一切看緣份」。