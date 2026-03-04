美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被斬首，伊朗更宣布對中東多國發動攻擊，引爆中東戰火。而中東硝煙再起，對台灣房市有什麼影響呢？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，可從4個面向關注，包括油價與通膨、台灣央行升息可能、抗通膨買盤出現、海外置產轉向。
一、油價與通膨
何世昌在臉書粉專發文表示，伊朗雖然是重要的產油大國，但就算原油生產受到影響，OPEC+其他成員國還是能填補空缺，最有可能造成衝擊的是荷姆茲海峽被封鎖，會導致全球約20％日消耗量原油無法運往其他國家。伊朗已經在2日宣布，封鎖荷姆茲海峽，導致原油輸出通道受阻，讓國際油價上漲，若油價持續上漲，可能引發新一波通膨，封鎖的時間越長，造成的影響就越大，對於全球物價、經濟都會有影響。
二、台灣央行升息可能性
近幾年台灣經濟成長強勁，不過央行利率始終沒有調整，何世昌推測可能有民間消費動能疲弱，升息恐雪上加霜，以及CPI年增率偏低，無升息急迫性兩大考量，如果戰事持續，導致油價上漲、牽動CPI年增率達到2.5%以上，央行上半年升息的機會應該就會增加；不過CPI年增率在2%以下，也許會等到下半年才升息。要是升息，對於在繳納房貸的民眾來說，無疑是加重負擔。
三、房市抗通膨買盤出籠？
2025年第四季預售屋和中古屋成交量，都出現觸底反彈跡象，2026年1、2月也維持逐漸回溫的態勢，而成交量反彈主要不是受到伊朗戰事影響，而是油價飆漲、通膨加劇才會加大房市回溫力道。對於抗通膨置產需求是否會出現？何世昌認為，現在談論過早，要看接下來油價是否大漲，以及伊朗戰火如何發展。
四、國人海外置產轉向
過去杜拜房地產以安全、零稅負、高投報來吸引海外投資者，吸引不少台灣人遠赴杜拜掃樓。尤其杜拜過去幾乎沒有遭受恐怖組織攻擊，但這次國際機場卻被伊朗無人機和飛彈轟炸，伊朗官方甚至聲稱，要讓杜拜最高摩天樓變成「巨大煙火棒」。若杜拜住宅區或大樓未來真的遭到伊朗攻擊，也代表杜拜不再安全，前往杜拜投資人可能會選擇投資其他國家房產。
資料來源：馨傳不動產智庫執行長何世昌
