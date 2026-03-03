我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前主席朱立倫嫡系子弟兵、桃園市議員凌濤今發難，喊話提出9千億務實軍購，確保穩定交貨，形成戰力。國民黨下午則表示，「軍購不是喊價比賽。國防不是政治標籤。成熟軍售，我們支持。」真正負責任的態度，是確保軍購程序完備、戰力建構符合整體戰略規劃，而不是以情緒動員取代專業討論。如果民進黨只會用政治語言簡化國安議題，那麼把國防當成操作工具的，恐怕不是在野黨。對於外界刻意放大所謂「版本不同」的說法，國民黨表示，民主政黨本來就有討論與整合過程，最終形成制度化、負責任的版本，這正是政黨政治成熟的象徵。國民黨立法院黨團近日內將公布條例草案，條文公開透明，接受社會檢視。國民黨指出，「國家安全需要理性與專業，而不是標籤與嘲諷。」作為曾長期執政的政黨，歷經多次重大軍事採購與建軍規劃，對於對美軍售程序、政府對政府協商機制以及履約風險控管，都有完整實務經驗。從建案形成、戰略評估、到交付監督，每一個環節都必須審慎推進，確保軍購真正轉化為戰力，而非停留在帳面數字。國民黨有經驗、有能力，也有責任，為國家提出最符合實際軍事需求的方案。國民黨重申，支持強化國防，支持合理軍購，更支持以制度與專業為基礎推動國家安全建設。未來提出的黨版條例，將在符合國家整體防衛需求的前提下，兼顧程序正當性與履約保障機制，提出有效、可執行、可監督的方案，確保每一分預算都能轉化為真正的防衛能力。