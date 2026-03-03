我是廣告 請繼續往下閱讀

以陽光沙灘聞名的印尼峇里島近日驚傳發現多塊遭肢解的人體殘骸，震驚當地居民與觀光產業。當局初步懷疑，遺骸可能屬於早前遭綁架的烏克蘭男遊客，但目前仍待法醫鑑定確認，案件持續調查中。根據英國媒體《太陽報》報導，28歲烏克蘭男子Igor Komarov於2月15日在峇里島南部金巴蘭與友人騎乘摩托車外出時，突遭一群男子攔截並強行帶走。同行友人成功逃離後立即向警方報案，案件隨即升級為重大刑事案件。消息指出，綁匪事後向Igor家屬勒索約700萬英鎊贖金（約1194萬新元），金額龐大，引發外界關注是否涉及跨國犯罪集團。家屬與警方持續聯繫，希望盡快確認失蹤者下落。當地警方27日表示，已在島上發現多塊嚴重腐爛的人體殘骸。法醫初步判斷死者已死亡超過三天，目前正進行DNA檢測，並已向Igor母親採集樣本進行比對。警方發言人強調：「這些殘骸可能屬於失蹤者，但必須等待法醫結果，不能作出任何推測。」由於案件涉及綁架，調查正從多個方向展開。警方同時透露，已逮捕至少六名外籍男性嫌犯，並鎖定更多涉案對象。隨著線索逐步浮現，當局正釐清嫌犯動機與是否存在更大規模的犯罪網絡。此外，網路上流傳一段尚未證實的影片，畫面中一名滿臉瘀青、疑似遭受虐待的男子自稱為Igor，向父母哀求支付贖金，並聲稱肋骨與腿部被打斷、部分手指遭切斷，同時疑似承認涉及詐騙活動。警方目前正核實影片真偽。隨著調查持續深入，這起震撼峇里島的綁架疑雲，仍有待更多證據揭曉真相。