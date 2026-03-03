我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市文山區的知名餐廳「成家小館」上月24日發生一起離奇命案，餐廳員工於開工第一天前往零下10度的大型冷凍庫準備拿取食材時，發現櫃門異常遭到反鎖，打開後驚見劉女陳屍其中，且已失去生命跡象、明顯死亡。而劉女遺體冰凍在冷凍庫內長達12小時，同日相驗並無發現外傷，今（3日）於台北市懷愛館進行解剖，其兒子也悲痛現身，詳細死因有待進一步釐清。回顧這起事件，69歲的劉姓女子上月23日晚間10時許向家人表示要離開找友人後便遲遲未返家，直至24日餐廳於年假後開工第一天，上午10時許員工準備備料欲打開冷凍庫，卻發現冷凍庫異常遭到反鎖，聯絡鎖匠破壞後，赫然驚見劉女倒臥其中，已明顯死亡。經初步勘查現場，冷凍庫門口裝有緊急開門裝置，研判劉女自行進入後將冷凍庫反鎖。由於劉女遺體冰凍時間長，死亡時間難以估算，經相驗後於今（3日）下午在台北市懷愛管解剖。對此，成家小館也於第一時間發出聲明，表示該員工為人和善且和同事相處融洽，警方已排除和工作內容、職場環境有關，「自創立以來，一直將夥伴視為家人，發生此憾事，我們深感自責未能及時察覺夥伴在私人生活中的困境。」針對環境整備與設備安全，強調已將獨立後勤倉庫內所有存放的食材委託環保單位全數銷毀、清運，店面營業現場的食材也將同步更新。至於案發地點為「非營業性質」獨立後棟後勤倉庫，和門市用餐現場完全區隔。