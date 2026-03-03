我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普的對等關稅被推翻，也讓原先台灣爭取到的關稅、專屬豁免條件出現變數，金仁寶集團總裁許勝雄今（3）日表示，期盼台美關稅協議能夠繼續維持，協議能夠生效，這對台灣是比較好的發展。美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。不過川普隨即改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天，若經國會同意能再延長。工商團體今日舉行春節聯誼會，談及川普關稅遭推翻，台美關稅協議是否還有效，許勝雄認為，工商界本就一直希望原先「台美對等關稅談判」達成的協議，能夠履行，畢竟原協議存在，針對232條款等相關限制已做出對應處理。而關稅違憲，可能台灣就會面臨301條款或232條款帶來的變動或挑戰，因此，他希望，台灣繼續和美方堅持協議能夠生效，「我想這對台灣應該是比較好的發展。」商總理事長許舒博則表示，政府對於232條款爭取到的最惠國待遇，包括多項產品取得關稅豁免，是否在未來150天以後還能持續免稅？都必須和國人說清楚。他說，因為台灣爭取到的待遇很好，但問題是能不能持續，甚至於未來會不會被改變，這是企業界所關心的。