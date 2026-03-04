國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）3日辦理「2025年第四季中央社會住宅招租案公開抽籤」，總共釋出1337戶，共吸引6093件申請，其中高雄就有4處社宅、1195戶招租，三重也有142戶，中籤率最高的是高雄鳳山的鳳誠、鳳松社宅，達到37％。後續正取戶將依序辦理看屋、選屋、簽約及點交作業，預計最快5月1日就能入住。
高雄中籤率最高 三重10人僅1人中籤
這次社宅抽籤，為了方便民眾申請，以「相同行政區合併招租」的方式受理，所以高雄三民的兩處社宅「美都安居」、「明仁好室」合併申請並抽籤，共提供464戶，收到2740件申請，中籤率16.93%；高雄鳳山的兩處社宅「鳳誠安居A」、「鳳松安居」則提供731戶，吸引1946件申請，中籤率來到37％；新北市三重區「富貴好室」提供142戶，共收到1407件，中籤率僅10％；3案合計1337戶，總申請數達6093件，中籤率21％，可以看出民眾對於社宅有高度需求。
國家住都中心指出，5處社宅都有優先保障婚育宅機制，保留20％戶數提供新婚或育有學齡前子女的家庭申請；另外「鳳誠安居A」及「鳳松安居」為軍職專案社宅，所以有保留30%戶數供軍職人員承租，其餘社宅則保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，以照顧不同族群的居住需求。
高雄三民「美都安居」基本資料
地址：高雄市三民區德旺街1-2號
社宅戶數：325戶
房型規劃：套房15.52～17.30坪、二房型26.12～30.31坪、三房型39.72～40.31坪
建築規模：地上14層，地下3層
租金（含管理費）：套房5870～1萬1520元、二房型9040～1萬8250元、三房型1萬3580元～2萬3950元。
高雄三民「明仁好室」基本資料
地址：高雄市三民區民族一路503巷10號
社宅戶數：139戶
房型規劃：套房15.03～15.41坪、二房型27.18～27.38坪、三房型36.40～36.40坪
建築規模：地上15層，地下3層
租金（含管理費）：套房5320～9530元、二房型9300～1萬6260元、三房型1萬2310元～2萬1330元。
高雄鳳山「鳳誠安居A」基本資料
地址：高雄市鳳山區鳳誠路162號
社宅戶數：320戶
房型規劃：套房15.13～15.41坪、二房型26.34～30.31坪、三房型35.49～36.09坪
建築規模：地上13層，地下3層
租金（含管理費）：套房4930～8660元、二房型7950～1萬5580元、三房型1萬570元～1萬8260元。
高雄鳳山「鳳松安居」基本資料
地址：高雄市鳳山區鳳松路466號
社宅戶數：411戶
房型規劃：套房14.36～14.46坪、二房型25.27～25.95坪、三房型33.67～33.71坪
建築規模：地上14層，地下3層
租金（含管理費）：套房4680～8130元、二房型7730～1萬3550元、三房型1萬170元～1萬7320元。
新北三重「富貴好室」基本資料
地址：新北市三重區吉祥街86號
社宅戶數：142戶
房型規劃：套房17.24～18.34坪、二房型28.40～29.51坪、三房型36.42～36.42坪
建築規模：地上14層，地下3層
租金（含管理費）：套房7520～1萬6180元、二房型1萬1700～2萬4380元、三房型1萬4750元～2萬9500元。
3月中開始看房、選屋 最快5月1日可搬家入住
本次抽籤作業採全程線上直播，並由內政部國土署宅發展組專門委員張渝欣及双榜法律事務所律師張日昌現場見證，確保程序公開、公正與透明。正取及備取名單已同步公布於國家住都中心官方網站（https://www.hurc.org.tw）及「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw），民眾可到網站查詢是否幸運中籤。
國家住都中心也會陸續寄發「看選屋通知書」，提醒中籤民眾依通知書上的時間報到，預計3月16日至17日看屋，3月17日至26日選屋，4月14日至16日完成簽約，4月17日至30日辦理點交作業，最快可於5月1日起租入住。未中籤之申請人將依備取序號列入候租名冊，後續如有房型釋出將依序通知遞補。
2025年第四季中央社會住宅入住時程
抽籤結果公布時間：2026年3月3日
抽籤結果公布網址：國家住都中心官方網站（https://www.hurc.org.tw）、「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）。
中籤看屋時間：2026年3月16日至17日
選屋時間：2026年3月17日至26日
簽約時間：2026年4月14日至16日
點交時間：2026年4月17日至30日，最快5月1日起可入住。
資料來源：國家住都中心官方網站、安居好室入口網
