我是廣告 請繼續往下閱讀

▲製作人B2也誇讚銀赫（如圖）敬業，透露他永遠是最早到現場等錄影的人，對自己的表現也相當嚴格。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲《宇宙啦啦隊》3月7日起每週六晚間9點於緯來綜合台首播。（圖／記者吳翊緁攝影）

《宇宙啦啦隊》今（3日）舉辦開播記者會，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開為期一個月的高強度特訓，經過殘酷賽制選出最終9人女團，製作費超出預算3千萬。節目邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任主持人，成為一大亮點。而隊長利特去年憑著《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎「實境節目主持人獎」，對此銀赫受訪時也希望能延續氣勢，將金鐘獎帶回家，直呼：「得到這獎項會非常開心！」銀赫擔任節目主持人，展現親切、暖心的一面，製作人B2也誇讚他敬業，透露他永遠是最早到現場等錄影的人，對自己的表現也相當嚴格。銀赫直言在錄影過程中，能感受到學手們的活力，因此不覺得疲憊，不過他有時也想「有些賽制能這樣進行嗎？」看到女孩們如此努力讓他感到佩服，表示：「我如果是其中一位成員，應該中途就放棄了。」銀赫也希望觀眾能帶著微笑看完這節目，「因為我們所有成員都充滿能量與活力，知道每一位成員都能帶給觀眾力量」，笑說希望觀眾給予女孩更多關注，與支持，也能更愛他、關注他。而看著節目，銀赫也想起自己練習生時期，讚嘆現在孩子成長速度更快，甚至有很多瞬間感受到她們的專業度，「不得不說現在門檻比我那時候更困難、高非常多」。《宇宙啦啦隊》由金牌製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC，及Energy成員「牛奶」葉乃文共同擔任MC並參與評審指導，搭配崔榮晙老師、金智湖老師等國際級評審陣容，製作規格全面升級。3月7日起每週六晚間9點於緯來綜合台首播，晚間11點同步於台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、Netflix上架；3月8日起每週日晚間8點於華視主頻播出，晚間9點於緯來體育台、晚間10點於中華電信Hami Video播出。