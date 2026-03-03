我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（3）日赴院會針對台美對等關稅備詢，立委邱志偉表示台美對等貿易協定（ART）15％不疊加，是逆差國中最優惠待遇，這非常難能可貴，更是化不可能為可能，要給與談判團隊喝采與鼓勵，更詢問主席台上的立法院長韓國瑜「是不是以他們為榮？」韓國瑜面對綠委出招先是稱「要擁抱一下卓院長嗎？」接續說「對所有認真的公務員都引以為榮」。邱志偉質詢時表示，ART為15％不疊加，更是逆差國中最優惠待遇，這是非常難能可貴的成就，化不可能為可能，把最不利條件變最有利條件，換成別的談判團隊不可能做到，這要給與喝采與鼓勵，這精神非常感動。邱志偉說，ART成果與2072品項豁免對等關稅，這要以談判團隊為榮，副院長鄭麗君更要繼續留在團隊中，確保未來已經談好的ART。話鋒一轉，邱志偉詢問主席台上的韓國瑜，「韓院長我很感動，你感不感動？我個人以他們為榮，是不是以他們為榮？」面對立委突然出招，韓國瑜先是打趣稱「要擁抱一下卓院長嗎？」接續說「對所有認真的公務員都引以為榮」。