駐新加坡代表處在2月27日發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，全面盤點近年新加坡詐騙犯罪發展趨勢與政府防制作為，深入分析其法律、科技與公私協力三大面向的制度革新與實際成效，呈現高度數位化社會如何回應新型態詐騙威脅的政策經驗。報告指出，詐騙犯罪已成為新加坡國家安全層級議題。根據2024年官方統計，全年通報詐騙案件達51,501起，較前一年增加10.6%，總財務損失首度突破11億新幣，創歷史新高。詐騙不僅造成巨額經濟損失，更對社會信任、金融體系穩定與數位治理能力構成深層挑戰。多達八成以上案件屬於受害者在心理操控下進行的「自願轉帳」，顯示詐騙已從單純技術入侵，轉化為結合社交工程與認知操控的複合型犯罪。電子商務詐騙仍為案件數最多類型，但投資詐騙與假冒官員詐騙則因涉及高額資金與長期誘導，成為財損金額最大的主要來源。2024年總財損大幅攀升，亦與少數極端大額案件有關，其中單一惡意軟體詐騙即造成1.25億新幣損失。加密貨幣相關詐騙損失占比已升至24.3%，凸顯虛擬資產在詐騙與洗錢活動中的角色日益關鍵。面對犯罪型態快速演變，新加坡政府自2019年起逐步推動整體性防詐戰略，核心在於制度前移與主動介入，而非僅止於事後偵辦。2024至2025年間密集修法，包括修訂《電腦濫用法》與《雜項犯罪法》，將濫用數位身分與人頭SIM卡等行為明確入罪，從源頭切斷詐騙集團取得通訊與金融工具的供應鏈；制定《網路犯罪危害法》，賦予政府對大型平台發布具法律效力指令的權限；修訂《支付服務法》與洗錢相關法規，加強對加密貨幣與跨境金流的監理；並通過《防詐騙保障法》，授權警方在高風險情境下暫停潛在受害者帳戶使用，突破過去因「自願轉帳」而難以介入的執法困境。隨著制度逐步落地，2025年上半年「自願轉帳」案件比率已較前一年下降，顯示提前介入機制開始發揮效果。同時，《刑事法（雜項修正）法案》將詐騙主謀及核心成員納入鞭刑適用範圍，以嚴刑峻罰強化威嚇力。科技升級亦是防詐策略的重要支柱。ScamShield從單一應用程式發展為整合熱線、網站與通訊平台的防詐系統，能自動過濾詐騙訊息並支援一鍵通報，截至2025年下載量已突破135萬次。政府全面推行「gov.sg」官方簡訊識別碼，累計發送逾1.8億則簡訊且未遭偽冒。此外，「詐騙分析及戰術性介入系統」（SATIS）每日自動掃描大量網站並即時下架可疑內容，2024年即成功移除數萬個詐騙網站與通訊帳號，在詐騙擴散前即完成阻斷。在公私協力方面，新加坡設立反詐騙指揮處，整合警方、銀行及大型平台合署運作，大幅縮短凍結資金流程。2024年成功追回逾1.82億新幣受害款項。透過「共同責任架構」，金融與電信業者需分擔釣魚詐騙賠償責任，促使銀行全面升級帳戶安全機制，包括資金鎖定、冷卻期設計與強化數位驗證。社區層面亦透過志工網絡與數位預警系統強化民眾防詐意識。報告總結指出，新加坡防詐經驗的關鍵，在於跨部門快速整合能力、成熟的數位基礎建設、高度社會信任，以及在必要時採取高強度政策工具的決心。雖然至2024年底整體案件數尚未出現明顯反轉，但成長幅度已逐步趨緩，且透過科技攔阻與早期介入，有效降低潛在損失。在詐騙手法日益數位化與跨境化的情勢下，單靠傳統偵查已難以應對。新加坡的經驗顯示，防詐工作的競賽，不只是破案速度，更是制度整合與政策反應的速度。這套結合法律威嚇、科技阻斷與社會聯防的治理模式，為高度數位社會提供了一個值得關注的實務參考。駐新加坡代表處發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》，全文連結如下：https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/85/2026/02/Scam-Web-Publication-_26022026_Final5.pdf