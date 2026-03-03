我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓眾議院司法委員會於3月2日正式啟動對副總統莎拉的彈劾聽證程序。這場法律戰若持續推進，不僅可能讓她喪失未來競選公職的資格，也顯現了杜特蒂家族與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營的政治聯盟已徹底破裂，菲律賓權力版圖進入公開對峙階段。菲律賓最高法院曾在2025年裁定先前案件違反憲法「一年內不得重複啟動」的規定。此次司法委員會重新審議，首要關卡在於程序是否符合時間限制。目前委員會聚焦於剩餘兩項投訴案的「形式充分性」與「實質基礎」，若認定成立，將正式要求莎拉（Sara Duterte）在10天內提交答辯書，隨後進入是否提交全院表決的關鍵階段。指控內容涵蓋多項敏感議題，包括副總統辦公室及教育部任內機密與情報經費的使用合法性、涉嫌向教育官員行賄，以及先前針對總統、第一夫人與前眾院議長發出的威脅性言論。相關言論曾引發國安單位高度關注。莎拉方面則對此表示，所有經費運用均依法辦理，並否認所有不法指控。民調顯示莎拉在2028年總統潛在人選中支持度持續領先。政治學者分析，隨著她展現參選意向，彈劾案的每一步都將被賦予高度政治意涵，眾議員承受的壓力遠超以往。依據憲法，彈劾案若獲眾議院三分之一議員支持，即可送交參議院審理；參議院則須以三分之二票數裁定有罪，方能執行罷免。觀察人士指出，昔日的聯盟如今關係急轉直下，地方勢力與軍警系統的態度成為後續變數。這場彈劾風暴除了是法律程序，也是權力結構重組的試金石。若案件升溫至參議院審判層級，菲律賓將迎來最具震撼力的政治對決。這場關乎權力接班與家族政治走向的轉折，將考驗菲律賓民主制度的承壓能力。