台彩「賓果BINGO」電腦彩券今（3）日元宵節為最後一天獎金加碼時刻，過去幾天在社群上中獎文、槓龜文話題度相當高。不過，有新手彩迷一連玩了好幾天之後發現賓果的陷阱，包括「三星電選四倍十期開倍率只是讓錢輸得更快」、「六星的玩法根本很難中獎」，一切不過還是運氣，貼文引爆廣大迴響，不少虧錢苦主都表示：「真的不要跟風，隨隨便便就輸掉1萬2」、「三星買了四期都槓龜之後，才知道中獎率只有1.3%左右啊！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「玩了賓果5天之後醒了，三星電選四倍十期根本不會影響中獎率，只是倍數開比較大，讓你的錢輸比較快而已；一堆人推薦六星電選十組一期，雖然只要250元，但中獎率低到不可思議，買了10次，只拿回75元是怎樣啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「小丑就是我！輸了5000才發現一切都是騙局」、「三星要開倍率買1000中4000，沒中就直接慘賠1000，真的是讓你輸得更快而已」、「跟風買了6期都沒中，直接虧5200元，去查才發現三顆全中的機率只有1.3%，太傻眼了」、「六星的真的是把錢丟進台彩！中獎都是極少數人，買8期六星只中50元路過」、「身為數學科系的人....看到一堆人買六星還以為5萬很好中就覺得很鬧，成本就算低，那機率低到你人生都不一定能中一次六星」。
賓果2暗黑陷阱曝光！眾人玩過才懂：慘賠5天
而彩迷所討論的盲點，第一個是「三星電選四倍十期」任一期中獎有4000元，那是因為自己購買彩券時開了4倍投注，只是把本金跟獎金同比例放大，而不是增加中獎率，許多賓果小白根本完全不懂，即便是最夯的三星，三顆全中的機率也僅有1.28%左右，這樣的買法增加巨大的「波動性」，可以讓你贏多，但也會讓你賠得快，平常沒在玩彩券的人1000元一直賠，都被嚇壞了！
另外加碼後期開始有不少人瘋狂推薦「六星電選十組一期」，表示不用開4倍投注，成本250元，只要中獎任一組號碼有獎金50000元，結果許多人也跟風玩下去，這才發現六星的中獎率超低，實際算出中獎率只有「0.0042%」，比很多款刮刮樂的5000元獎金都還要更低，絕大多時候，這250元看似比三星投注成本便宜，也默默的一期一期石沉大海。
賓果春節加碼實測戰績結算！僅1人中三星電選四倍十期
《NOWNEWS》記者訪問身邊友人在這5天有玩賓果的戰果，陳先生購買4張三星電選四倍十期，成本4000元僅中兩張200元，現虧3600元；李先生購買5張三星電選四倍十期，成本4000元僅1張中獎600元，現虧4400元；黃小姐購買1張三星電選十組一期，槓龜虧1000元；林先生購買4張三星電選四倍十期、4張六星電選十組一期，成本5000元僅中回225元，虧本4775元。
至於記者自己本人，三星電選四倍十期1張、三星電選四倍十組1張、四星電選四倍十期1張、六星電選十組一期3張，三星中4400元、四星中200元、六星僅拿回225元，總成本3750元拿回4825元，其實也才賺到1075元而已。只能說賓果雖然獎金加碼很難得，但星數少要開大倍率獎金才會高；星數多不開倍率但極度難中獎，2大盲點實測結果都已經驗證，民眾過年試試手氣無妨，日常可千萬不要跟賓果豪賭！虧錢的人可是大有人在。
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
