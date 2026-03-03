美國與以色列上週六對伊朗進行空襲，不僅讓中東硝煙四起，也帶動全球地緣政治再平衡，更讓中國的角色備受外界關注。對此，《經濟學人》分析中國對於伊朗遇襲抱持冷眼旁觀的態度，這是一種冷峻的算計，源於中國在中東擁有龐大經濟利益，卻缺乏深度介入的能力或意願。
《經濟學人》以「中國對伊朗的冷酷算計（China’s ice-cold calculus over Iran）」為題報導，指出當美國與以色列戰機空襲伊朗、擊斃其最高領袖哈米尼時，中國央視在晚間的《新聞聯播》以相當直率的方式報導此事。基本事實被清楚且迅速地呈現。對比之下，兩個月前，當大規模抗議席捲伊朗時，《新聞聯播》在抗議發生的前兩週完全隻字未提，直到後來終於報導此事時，還將示威者描繪為「外部勢力」的棋子。
這種對比揭示了一個原因：中國領導人對德黑蘭遭到攻擊的憂慮，並不像外界想像得那麼深。去年12月底伊朗民眾起身反對本國政府時，中國確實感到不安。群眾運動推翻專制政權的景象，正是北京官員最焦慮的情況之一。相比之下，一場擊斃政治領袖的空襲，在中國看來更容易掌控。譴責好戰的美國人並不困難；同時，也能想像伊朗出現某些對中國有利的發展結果。
在美國，一些川普總統的支持者將哈米尼之死描繪為對伊朗乃至於對中國的沉重打擊。這種說法暗示中國遭到羞辱。確實，中國曾看似將自己塑造成中東新的權力斡旋者。三年前，它促成伊朗與沙烏地阿拉伯恢復官方關係的談判，一些觀察家視之為中國在該地區崛起的證明。然而，美以聯合空襲反而突顯事實與其相反：中國在中東的影響力與雄心相當有限。
在伊朗問題上顯得被動的中國，今年1月在委內瑞拉同樣置身事外。當時川普以其偏好強硬與張揚的作風，派遣美軍抓捕中國的朋友馬杜洛。伊朗對中國來說，肯定比委內瑞拉更重要，然而，認為中國是美以襲擊伊朗最大輸家的說法更像是一廂情願，而非真正的分析。最明顯的是，沒有人知道這場軍事行動將如何收場。如果美國在伊朗陷入長期作戰的泥淖，且這種可能性並非不存在，中國或許還會暗自竊喜。2000年代初期的伊拉克戰爭曾分散美國對中國崛起威脅的注意力。如今競爭更加激烈，分心的代價也更高。
此外，中國並不像伊朗需要中國那樣需要伊朗。儘管中國買家占伊朗原油出口超過80％，且中國持續向伊朗出售關鍵技術，包括數位監控工具，幫助政權殘酷鎮壓近期抗議，但是中國已認知伊朗的重要性正在下降。
中國擁有多元化的原油供應來源，而且在電動車熱潮推動下，石油需求似乎正接近高峰。儘管曾作出承諾，中國對伊朗的直接投資其實不多。更關鍵的是，中國官員對伊朗的不可預測性愈發警惕。他們也對伊朗可能發展核武保持低調的憂慮。
美國智庫大西洋理事會學者傅爾頓（Jonathan Fulton）指出，「與中國關係最緊密的中東國家，其實多半也是美國的夥伴與盟友」。中國也不樂見伊朗對這些國家的攻擊，傅爾頓表示，「在這個地區，中國其實是維持現狀的行動者」。
這些因素塑造了一個冷靜而務實的中國。它不會拋棄伊朗，但也未必在乎神權政府是否繼續掌權，抑或由革命衛隊出身的其他領導接手。中國最在意的是自身在中東的利益，從穩定能源價格到為投資者提供安全環境。如果美國行動最終帶來一個真正放棄核武的伊朗政府，那更是好事。
伊朗對中國的克制並不意外。2025年6月以色列轟炸其核設施時，中國僅表達憤怒譴責。在擊斃哈米尼的空襲前夕，中國措辭甚至更加克制。一些中國學者已開始思考下一步。如果美國最終解除對伊朗的制裁，伊拉克的先例具有啟示意義：當重建開始，中國企業憑藉基礎設施、科技與貿易專長往往會進場。伊朗石油也可能更充沛地流入市場。
這是一種冷峻的算計，源於中國認識到自己在中東擁有龐大經濟利益，卻缺乏在該地區複雜政治中深度介入的能力或意願。此刻，中國在伊朗遭轟炸時只是旁觀者；但當重建展開，它不會繼續袖手旁觀。
