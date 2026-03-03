我是廣告 請繼續往下閱讀

越南經濟數據依舊亮眼，但民眾的消費信心卻出現降溫跡象。這個東協成長動力的國家，在出口與外資推動下維持高增速，卻同時面臨通膨壓力、家庭負債升高與天災衝擊的三重考驗。當宏觀數據報喜，基層家庭卻傾向緊縮支出，反映出經濟紅利在社會各階層的分配並不平均。根據《日經亞洲》報導，市場調研機構IFM Research指出，越南消費者的財務壓力正顯著升高。調查顯示，計畫申請貸款的受訪者比例從去年的39%跳升至50%，這項變化顯露了生活成本墊高與收入成長放緩的雙重現實。家庭對大額消費的態度趨於審慎，「延後決策」已成為市場常態。在具體行為上，非必要支出出現同步下滑，包括機車購買意願、國內旅遊、居家裝修及保險等項目的支出意願皆轉弱。這股保守氛圍直接影響了購物中心、便利商店與外送平台的營收動能，零售業者已觀察到客單價下降與促銷頻率上升的趨勢。過去10年間，越南消費貸款規模成長約10倍，信貸擴張已成為推動內需的主要模式。然而，若越南盾承壓或通膨回升促使央行採取緊縮政策，借款成本上升將進一步壓縮家庭的可支配收入。高負債水平不僅限制了未來的借貸能力，也削弱了當前的消費彈性。通膨因素與天災損失同樣不容忽視。物價維持在政府控制區間的上緣，食品與能源價格波動對中低收入家庭衝擊尤為明顯。加上近期多起颱風與洪災造成重大經濟損失，修復成本轉嫁至市場，間接推高了生活開支。儘管強勁的出口、製造業轉單效應與觀光回溫為中期消費恢復留下了空間，但關鍵仍在於收入成長能否真正滲透至廣大勞動階層。當貸款比率攀升與消費延後並行，越南家庭的財務韌性正接受考驗。若政策面無法在抑制通膨與維持成長之間取得平衡，內需市場的復甦步伐恐將放緩。對越南而言，下一階段的挑戰在於確保成長成果能被更多家庭實質感受到。