中東衝突陰影再起，全球油市隨之震盪。隨著戰火威脅波及霍爾木茲海峽，衝擊全球約兩成原油運輸量的風險升高，高度仰賴能源進口的泰國迅速啟動應急機制。官方宣布暫停石油出口，並成立能源緊急情況監測中心，全天候追蹤國際油價、國內庫存與航運態勢，力求將外部衝擊與國門隔離。泰國能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）於3月2日表示，已要求石油管理機構與國家能源政策辦公室擬定多重應對方案。短期內，政府保留動用燃油基金補貼的空間，防止國際油價漲勢迅速傳導至國內汽柴油售價，進而引發運輸與食品成本的連鎖反應。過去泰國曾多次透過基金緩衝物價衝擊，儘管面臨財政壓力，此次仍被視為穩定市場預期的關鍵手段。在供給面佈局上，能源部同步提升本土能源調度彈性。具體措施包括增加泰國灣天然氣產量、延後氣田歲修，並要求燃煤與水力發電廠提高負載運轉，以確保電力供應穩定。由於泰國發電結構中天然氣占比超過五成，若進口LNG成本攀升將直接推高電價，提前調整產能表現為降低經營風險的重要防線。官方數據顯示，截至3月1日，泰國原油與成品油庫存約48.77億升，足以支應約38天需求；若計入運輸途中與其他管道來源，總量可達76.60億升，預估可使用約60天。能源部強調，目前中東情勢尚未對實質供應造成中斷，但正密切監控運輸保險成本與航運路線的變化。經濟學者觀察指出，泰國對能源價格具備高度敏感性。2022年能源飆升曾帶動通膨率破7%，對中小企業造成沉重負擔。此次提前部署政府試圖在價格失控前出手干預的立場。官方同時呼籲民眾節約用能，減少不必要的燃料消耗。從暫停出口到調整發電結構，泰國的系列動作顯示，在全球風險加劇之際，能源安全表現為牽動物價、產業與社會穩定的複合議題。後續局勢若持續升溫，燃油基金的啟動規模以及戰略儲備的釋出節奏，將成為市場觀察的重點。