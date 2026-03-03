我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞國會一場原本被視為勢在必行的修憲案，最終以「兩票之差」意外受挫。總理安華提議將總理任期限制為10年的《2026年聯邦憲法（修正）法案》，在3月2日下議院二讀表決中僅獲146票支持，未能達到三分之二多數148票的門檻。儘管現場無人反對，但高達44名議員棄權及32人缺席，反映出執政聯盟在重大課題上的動員落差。這是安華（Anwar Ibrahim）自2022年就任以來首次面臨修憲挫敗。馬來西亞法律規定，憲法修正須獲得下議院至少三分之二支持。雖然團結政府名義上掌握超過150席，但實際投票結果顯示，政治現實比席次分布更具挑戰。部分來自東馬砂拉越與沙巴的議員對法案內容仍持保留態度，並認為應優先諮詢統治者會議，以避免觸動君主制度的敏感神經。安華在提案時說明，修憲表現為一種自我節制機制，旨在防止權力過度集中，且不會干預國家元首委任總理的特權。根據法案內容，10年任期將採「追溯既往」計算，這代表安華若成功連任，其任期最遲將於2032年屆滿。這項條款被視為展現改革誠意的舉措，卻也引發了關於程序是否過於倉促的質疑。執政盟友民主行動黨（DAP）對此結果表示遺憾，呼籲公民社會關注缺席議員的立場。反對黨國民聯盟則認為，修憲涉及深層憲政架構，必須獲得統治者會議的正式同意。馬來西亞自獨立以來未曾對總理任期設限，歷史上最長任期紀錄由馬哈地（Mahathir Mohamad）創下，合計超過22年。因此，任期上限的討論具備高度象徵意義，被視為國家體制轉型的指標。此次表決雖然僅差2票，但反映出的政治訊號不容忽視。零反對票卻無法過關，顯示挑戰並非來自正面的立場對抗，而是內部協調與跨黨派溝通的缺口。對於安華政府而言，這場挫敗顯露了未來推動制度改革時，必須更細緻地處理與東馬盟友及君主體制之間的關係。改革承諾雖在，兩票之差卻讓馬來西亞的政治路徑增添了變數。