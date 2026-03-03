我是廣告 請繼續往下閱讀

一趟平凡的深夜返家路，卻因司機行車時滑手機追短劇，演變成乘客半途下車的驚魂插曲。新加坡一對夫妻於3月1日凌晨搭乘康福德高（ComfortDelGro）計程車時，發現司機駕駛途中頻頻低頭觀看手機螢幕。在乘客開口提醒後，對方不僅態度不耐，甚至要求乘客在路邊下車。事件於社群平台曝光後，引發熱烈討論。根據當事人描述，當時透過後視鏡察覺司機視線不時飄向手機，明顯正在觀看短劇。即便在提醒後，司機雖戴上耳機，卻仍持續播放影音內容，並以「我只是聽沒有看」辯解，隨後語氣轉為不悅，提議讓乘客在巴士站下車。考量行車安全，兩人最終決定改搭其他車輛返家。事後，康福德高公司已對該名司機發出警告，並提出退款與禮券補償，但當事人表示檢舉重點在於提升業者對安全的重視。根據新加坡警察部隊的交通罰則，行車期間使用手持通訊裝置，首犯可處最高1千新元（約新台幣2.4萬元）罰款或監禁，並記12分扣分。相關單位持續宣導，即便只是短暫低頭數秒，也可能因錯失路況變化導致追撞或偏離車道。據統計，2024年新加坡仍有逾3000起因駕駛時使用手機而被取締的案件，反映出部分司機仍存有「短時間查看影響不大」的錯誤認知。專家分析，現代短影音設計強調即時刺激，極易分散駕駛人的注意力。對職業司機而言，影音內容會降低對外界聲響與突發狀況的敏感度。交通安全團體呼籲，業者應透過車內監控與強化教育訓練來減少違規。新加坡陸路交通管理局（LTA）近年亦推動科技執法與道路監控系統，配合警方加強巡查以降低事故風險。這起事件雖然未釀成傷亡，卻凸顯了載客服務中「專業自律」的重要性。當手機短劇的吸引力超過了方向盤的責任，承擔風險的是車內所有乘客。如何在移動科技的便利與行車安全之間取得平衡，表現為交通管理與運輸業者必須持續精進的課題。乘客若遇類似行為，應優先選擇在安全地點下車，並透過官方渠道反映以保障自身權益。