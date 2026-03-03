我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府在選舉落幕與權力交接前夕，宣布了一項大規模特赦。此次釋放與撤訴人數突破2萬人，其中包括數千名依《反恐法》定罪或起訴的人士。這項行動的時間點緊貼新國會啟動，軍方在建立新政府架構的過程中，採取了對內降溫、對外修補形象的政治操作。官方公告顯示，共有超過1萬人獲得特赦，另有近1萬2500名涉及恐怖主義罪名的起訴者獲得撤訴。軍方強調此舉表現為促進「國家和解與穩定」，但未公開完整名單。觀察指出，自2021年政變以來，大量反對者被歸類為「恐怖勢力」，《反恐法》成為管控異議的主要法律工具。此次特赦的規模，反映出軍方在選舉後試圖調整司法手段的廣度。政治犯援助協會（AAPP）統計，政變至今仍有數千人被關押，包括前國務資政翁山蘇姬與多名全國民主聯盟成員。過往軍方在獨立日等節慶亦曾多次特赦，但獲釋者多為一般刑事犯，政治受難者的比例相對有限，且部分人士在出獄後仍面臨監控風險。這波大赦發生在由軍方主導的1月選舉之後。在主要反對黨未能參與的情況下，軍方支持的聯邦鞏固與發展黨（USDP）取得優勢。外媒分析，軍方藉由安排「選舉式過渡」為未來權力架構鋪路，並在國際壓力與經濟困境下釋出緩和訊號，試圖回應聯合國與西方國家對於以反恐名義拘捕平民的批評。儘管法律面出現特赦，前線戰事並未停歇。自2023年底起，多支民族武裝與地方武裝聯盟持續進攻，軍方已失去部分邊境控制權。加上通膨加劇與外資撤離的經濟壓力，軍政府表現出需要透過象徵性和解動作來緩解社會對立。這場規模空前的特赦雖然在形式上釋放了善意，但若關鍵政治人物仍未獲釋，且反恐法架構未實質鬆動，社會裂痕恐難以真正彌合。軍方如何在選後時期平衡權力布局與國際壓力，將成為觀察緬甸未來走勢的關鍵指標。