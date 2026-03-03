我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手巫啟賢登上節目《綜藝OK啦》，曾被指控非法演出的他，還原當時所發生的狀況，表示唱片公司都會去申請演出證，但有關單位都會說不用申請直接去演出。巫啟賢表示當時台南有兩家PUB想請他去演出，只能選一家就遭另一家告發，因此變成非法演出，遭禁止5年不能入境，巫啟賢直呼：「我真的是比竇娥還冤啊！」巫啟賢細數出道43年來經歷過的大小事，其中讓他覺得最委屈的就是被指控非法演出，他提到唱片公司都希望每場演出是合法的，所以會去申請演出證，但有關單位都會說：「不用申請啦！幾十年來都這樣，你們就去演出吧。」巫啟賢表示當時自己的歌還挺紅的，「我出新唱片，台南有兩家PUB想請我去演出，那我只能去一家，結果去了這家就得罪另一家，另一家就去告發我，我無端端地變成非法演出，就禁止我5年不能入境」，讓他直呼真的是比竇娥還冤啊。節目中，巫啟賢還爆料劉德華的酒量超級差，他也分享在錄音室發生的趣事，巫啟賢一到錄音室就問劉德華「能喝嗎？」對方說可以沒問題，喝了罐啤酒後，劉德華就醉了，讓巫啟賢笑虧「是我把他扶進去錄音室的，還沒錄完又把他扛出來送走，他大概喝半罐就掛了，所以不要相信他電影裡喝的那些酒，那些都是茶」。▲巫啟賢（中）在節目中爆料劉德華的酒量超級差。（圖／中天電視提供）