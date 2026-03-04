我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李怡貞在臉書直言劉怡萱、王定宇、常如山的關係宛如「藍色蜘蛛網」。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

23歲捲入不倫傳聞 與劉中興往事再被提起

▲劉怡萱（右）過去曾以愛爾麗集團執行長身分，多次獲頒獎項。（圖／愛爾麗提供）

李怡貞形容關係如「蜘蛛網」 牽扯常如山

房產與資金流向成關鍵 呼籲回歸司法

民進黨籍立委王定宇昨（3）日被指與名媛劉怡萱互動頻繁，引發政壇與社會高度關注，消息曝光後，劉怡萱過往的感情紀錄與人際往來也被重新檢視，現年43歲的她畢業於文化大學體育系，曾獲選為傑出系友，外型出眾、身材高挑，早年即活躍於體育與商界圈層，隨著此次緋聞升溫，她23歲被捲入與網球名將劉中興的不倫戀，以及與綜藝天王吳宗憲同車的事件也再度被提及，關係複雜程度讓律師李怡貞不禁感嘆：「如藍色蜘蛛網！」時間回到2006年，當時年僅23歲的劉怡萱甫自校園畢業，卻被拍到與已婚網球名將劉中興互動親密，消息曝光後震動體壇與校園圈，儘管男方當年否認涉及不倫關係，但相關畫面仍在媒體間引發廣泛討論，多年後劉怡萱受訪時表示雙方早已無聯繫，不願再對舊事多作回應。此外，2021年間她亦曾被拍到與綜藝天王吳宗憲同赴高爾夫球場並共進晚餐，外界一度揣測雙方關係，不過吳宗憲當時強調僅屬工作往來，否認其他說法，儘管當事人澄清，相關畫面仍讓她的名字再度躍上版面。針對王定宇與劉怡萱的緋聞風波，網紅律師李怡貞在社群平台發文評論，直指整起事件牽涉人物眾多、脈絡複雜，形容相關關係猶如「藍色蜘蛛網」，她指出若僅從表面觀察，似乎只是立委的桃色新聞，但細究後卻牽連更多往昔糾葛與財務往來。文中亦提及愛爾麗醫療集團創辦人常如山，過去劉怡萱曾與常如山交往多年，雙方事業關係密切，後續更曾因妨害性自主案件對簿公堂，相關案件曾引發社會討論，但細節與進度仍待司法釐清。李怡貞亦在貼文中提到，有媒體報導指稱常如山曾為劉怡萱購置房產並負擔相關費用，金額不低，若資金與財產往來屬實，背後法律定位與責任歸屬勢必成為檢視重點，不過目前公開資訊多來自爆料與轉述，具體證據仍有待進一步查證。整起事件從情感傳聞擴大至財務與法律層面，牽涉政治、商界與娛樂圈人物，輿論熱度不斷升高，李怡貞最後也強調，相關指控與反指控都應交由司法體系與證據說話，避免在輿論場中先行定罪。