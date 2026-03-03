我是廣告 請繼續往下閱讀

川普訪中行程

北京的有限籌碼與「無能的朋友」

中國面臨的獨特風險

美方的戰略豪賭

北京的「長期觀察」策略

美國對伊朗發動的軍事行動，不僅使得中東局勢緊張升級、讓國際陷入動盪，更直接衝擊了中國國家主席習近平在即將舉行的川習會的佈局。美國總統川普（Donald Trump）在短短兩個月內，接連針對委內瑞拉、伊朗兩個北京緊密合作夥伴進行軍事打擊，讓習近平在與川普會晤前陷入了被動局面。根據路透社報導，在川普預計於3月底抵達中國北京，與習近平會面的前夕，美軍在1月對委內瑞拉發動突襲並抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後又在2月28日透過美以聯軍空襲德黑蘭，並擊斃了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。而委內瑞拉以及伊朗都曾是中國主要的石油供應國。原本川普因美國最高法院判定其多項關稅無效，看似將以弱勢姿態前往北京談判；但現在反而是習近平顯得陣腳大亂，難以對這場自伊拉克戰爭以來最大規模的美軍行動做出強烈回應。目前尚不清楚這場川普政府宣稱將「聚焦貿易」的峰會將如何進行，甚至不確定是否會如期舉行。儘管北京譴責美軍行動「不可接受」並呼籲克制，但專家認為，這種溫和的反應顯示出中國影響美軍行動的能力有限，也凸顯了其外交夥伴關係的「交易性質」。前美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社群平台X（舊稱推特）上直言：中國「正證明自己對其威權盟友而言是一個軟弱無力的朋友」。習近平現在面臨尷尬的選擇：是在世界舞台上盛情款待川普，還是退出預計於3月31日至4月2日舉行的會談。目前北京尚未確認峰會日期。若習近平決定如期舉行，他或許是押注於長遠來看，一旦華府深陷曠日持久的中東衝突，美國自身將會受損。川普表示，對伊朗的軍事行動可能持續約四週，時間點將接近訪中行程前夕。對中國而言，美國的軍事行動在實際與象徵層面都構成風險。中國是伊朗石油的最大買家，去年海運進口石油中有13.4% 來自伊朗。衝突爆發，尤其是若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，將使中國面臨獨特的供應風險與價格壓力。分析人士指出，儘管中國可分散進口來源，但若短期內失去伊朗石油供應，將面臨顯著價格壓力，進而壓縮其高度依賴的製造業利潤空間。美國對伊朗的攻擊，也再次提醒北京及其夥伴，美軍不僅能在自家後院行動，也能在全球範圍內發動打擊。上海復旦大學國際關係專家趙明昊表示，「對伊朗的打擊以及可能的政權更替，將嚴重影響中國的利益。」他指出，中國正在評估美國在委內瑞拉與伊朗行動背後的更深層意圖，因為美方可能透過掌控國際能源市場來加大對中國的壓力。目前，美國賭定其對伊行動不會引發中國的軍事反應。美國官員告訴路透社，不預期中國會向伊朗提供實質援助，也不認為美軍聚焦中東會在中短期內壯大中國在印太地區的氣焰。這名官員提到，美方主要的擔憂在於彈藥儲備若無法快速補充，可能會削弱應對中國對台軍事威脅的「中期威懾力」。由於難以反制美軍的全球影響力，分析人士預計中國可能選擇按兵不動，讓美國自行承擔任何因中東動盪帶來的後果，同時強化其「美國魯莽且破壞穩定」的敘事。北京大學能源安全專家查道炯表示，中國官員不會覺得有義務在衝突中援助伊朗，並可能反駁西方所謂的「中伊同盟」說法，稱那只是西方的政治敘事。