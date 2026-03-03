超高人氣的白沙屯媽祖婆再度前往高雄了！為了慶祝里港玉賢宮入火安座繞境活動，旗山媽祖文化季邀請白沙屯媽祖贊境祈福，因此從3月14日開始一連兩天，白沙屯拱天宮將出動「粉紅超跑」參加活動，白沙屯媽祖將到高雄贊境賜福，廟方也公布完整路線圖、活動流程以及注意事項一次看。
旗山天后宮媽祖文化季！白沙屯媽祖贊境賜福活動流程
屏東里港與高雄旗山即將迎來萬眾矚目的宗教盛事！為慶祝里港玉賢宮入火安座大典，以及旗山天后宮媽祖文化季，兩地特別邀請白沙屯拱天宮媽祖贊境賜福。屆時廣受全國信眾喜愛的「粉紅超跑」將現身南台灣，為地方平安祈福。
第一天：3 月 14 日（週六）里港玉賢宮入火安座贊境
當天白沙屯媽祖將巡禮里港市區，讓信眾感受媽祖慈悲。
08：00 集結：白沙屯媽祖於過江路（河堤道路）起駕集結。
上午路線：行經仁愛路等重要街道。
中午休息：媽祖鑾轎預計於阿里港公園午休用餐。
下午行程：繞行里港市區各角落。
18：00 駐駕：預計返抵玉賢宮駐駕安座。
第二天：3 月 15 日（週日）開廟門與旗山媽祖文化季
當天凌晨將進行莊嚴的入火安座儀式，隨後媽祖將轉往旗山贊境。
子時（凌晨）：玉賢宮正式開廟門，迎請神尊登殿。白沙屯媽祖進廟巡禮並停駕，供廣大信眾參拜。
卯時（清晨）：舉行玉賢宮入火安座大典。
06：30 起駕：白沙屯媽祖起駕離開里港。
07：30 旗山集結：於旗山鼓山國小門口集結，啟動旗山天后宮媽祖文化季遶境。
中午時分：繞行旗山街區後，於旗山天后宮停駕。
14：00 返程：結束兩天贊境行程，啟程返回通霄拱天宮。
香燈腳參加注意事項與守則
為了維護進香品質並發揮白沙屯媽祖的精神，拱天宮也特別請參與的香燈腳共同遵守以下事項：
識別與互助：建議當天參加的香燈腳配戴「進香橘色小帽」以便相互識別。建議信眾結伴同行或車輛共乘，落實彼此扶持的互助精神。
自由參加與食宿自理：本次贊境活動採自由參加，不需事先報名。為減輕主辦宮廟負擔，香燈腳的「食、宿、交通」請務必自行安排打理。
隨機行程與禮節：參加贊境原則上配合主辦宮廟的行程。雖然白沙屯媽祖行蹤偶爾出其不意，但請信眾務必注意禮節，珍惜現場食物與資源。
維護尊嚴：請大家共同維持環境整潔，不亂丟垃圾，展現優質的香燈腳素養，齊心維護白沙屯媽祖的聖尊與尊嚴。
資料來源：白沙屯拱天宮
我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東里港與高雄旗山即將迎來萬眾矚目的宗教盛事！為慶祝里港玉賢宮入火安座大典，以及旗山天后宮媽祖文化季，兩地特別邀請白沙屯拱天宮媽祖贊境賜福。屆時廣受全國信眾喜愛的「粉紅超跑」將現身南台灣，為地方平安祈福。
當天白沙屯媽祖將巡禮里港市區，讓信眾感受媽祖慈悲。
08：00 集結：白沙屯媽祖於過江路（河堤道路）起駕集結。
上午路線：行經仁愛路等重要街道。
中午休息：媽祖鑾轎預計於阿里港公園午休用餐。
下午行程：繞行里港市區各角落。
18：00 駐駕：預計返抵玉賢宮駐駕安座。
第二天：3 月 15 日（週日）開廟門與旗山媽祖文化季
當天凌晨將進行莊嚴的入火安座儀式，隨後媽祖將轉往旗山贊境。
子時（凌晨）：玉賢宮正式開廟門，迎請神尊登殿。白沙屯媽祖進廟巡禮並停駕，供廣大信眾參拜。
卯時（清晨）：舉行玉賢宮入火安座大典。
06：30 起駕：白沙屯媽祖起駕離開里港。
07：30 旗山集結：於旗山鼓山國小門口集結，啟動旗山天后宮媽祖文化季遶境。
中午時分：繞行旗山街區後，於旗山天后宮停駕。
14：00 返程：結束兩天贊境行程，啟程返回通霄拱天宮。
香燈腳參加注意事項與守則
為了維護進香品質並發揮白沙屯媽祖的精神，拱天宮也特別請參與的香燈腳共同遵守以下事項：
識別與互助：建議當天參加的香燈腳配戴「進香橘色小帽」以便相互識別。建議信眾結伴同行或車輛共乘，落實彼此扶持的互助精神。
自由參加與食宿自理：本次贊境活動採自由參加，不需事先報名。為減輕主辦宮廟負擔，香燈腳的「食、宿、交通」請務必自行安排打理。
隨機行程與禮節：參加贊境原則上配合主辦宮廟的行程。雖然白沙屯媽祖行蹤偶爾出其不意，但請信眾務必注意禮節，珍惜現場食物與資源。
維護尊嚴：請大家共同維持環境整潔，不亂丟垃圾，展現優質的香燈腳素養，齊心維護白沙屯媽祖的聖尊與尊嚴。
資料來源：白沙屯拱天宮