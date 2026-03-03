我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰事持續延燒，金管會今（3）日公布最新統計，截至今（2026）年1月底，我國金融3業包括銀行、保險、證券期貨業在中東7國曝險金額2兆3676億元，其中以保險業占1兆7680億元最多。至於國人投資基金對中東曝險678億元。在銀行部分，銀行局指出，本國銀行在中東7國有曝險，總曝險金額5992億元，占本國銀行海外總曝險的3.89%，以投資、授信為主，若與2024年12月相較，曝險增加1480億元，主要原因在於對當地金融機構及企業的授信增加所致。本國銀行在中東曝險前3大國家為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達，投資以當地主權債、金融債券有關，授信也跟當地金融機構、當地企業相關，在伊朗則沒有任何曝險。我國保險業截至去年12月在中東7國有曝險部位，金額1兆7680億元最多，亦較2024年12月增加606億元，投資中東地區曝險總額占資產比例4.62%，前3大曝險國家為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達，主要投資於固定收益的債券為主，其中有一半投資政府債，另一半則投資金融債、公司債。至於我國證券期貨業截至去年12月，在中東曝險4.45億元，主要在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，投信基金投資於中東曝險金額678億元，共134檔。