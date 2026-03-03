我是廣告 請繼續往下閱讀

【記者蘇柏銓／台北報導】美國聯手以色列空襲伊朗，伊朗宣佈關閉荷姆茲海峽後，台股今下跌771點，綠委何欣純關心國安基金有無開會，閣揆卓榮泰說，今天沒有，當股市波動到一定程度後，政府若認為國安基金有任何合理、正當意見處理，會叫國安基金的委員來討論。閣揆卓榮泰今赴立院針對臺美關稅談判進行報告並備詢，綠委何欣純表示，美伊開戰後大家關心物價、能源、財經狀況，行政院副院長鄭麗君說，昨天卓揆已具體指示召開物價穩定小組，已排定明天早上開會，針對中東局勢，卓揆在週末都及時地掌握整體情勢，交與各部會相關任務，也交給她穩定物價的工作。何欣純續問，今天台股跌了 771 點，國安基金會開會嗎？卓榮泰表示，今天沒有，因為國安基金1月13日才退場，而且讓股市非常強韌，前幾天股市表現也很好，一般而言，這種戰爭也許是局部、短期的，影響就會比較小，不過現在預期可能會有一段時間，如果持續下去，尤其是今天美國跟他國展開較有規模性的撤僑行動，所以造成股市隨之大波動，政府會持續加強關注。卓榮泰說，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定的程度後，若認為國安基金有任何合理正當的意見來處理，會叫國安基金的委員來討論。