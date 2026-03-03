我是廣告 請繼續往下閱讀

▲弱勢兒少困境搬上大銀幕，《失樂園》釋出故事緣起花絮 ，范少勳（中）感嘆「原來是我沒看見」。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》直面社會成見，曾敬驊（左）談兒少議題「該用什麼距離靠近他們？」（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。片中飾演育幼院主管「丁主任」的丁寧，被質疑育幼院員工、生輔員的工作只是陪小孩睡覺，很輕鬆，讓丁寧不忍反問：「我們現在的生輔員每兩三個小時就要起來巡房，請問這樣子的工作輕鬆嗎？等孩子睡著了，才能夠去洗澡，洗完澡還要寫報告、寫紀錄，請問這樣子的工作輕鬆嗎？」丁寧在國片《失樂園》飾演育幼院主管「丁主任」，努力經營院務，卻得不到政府與社會的足夠支援，甚至遭質疑：「生輔員晚上只是陪孩子睡覺，其實很輕鬆欸！」面對這樣的誤解，丁主任忍不住反問：「我們現在的生輔員每兩三個小時就要起來巡房，請問這樣子的工作輕鬆嗎？等孩子睡著了，才能夠去洗澡，洗完澡還要寫報告、寫紀錄，請問這樣子的工作輕鬆嗎？」字字句句，道出第一線工作人員的心酸與制度困境。當聊到飾演丁主任這個角色時，同為母親的丁寧也感嘆地分享：「當了母親之後更了解父母親的工作有多重要，而這些社工與生活輔導員正是扮演著類似父母的角色在照顧這些孩童，我也因為演了丁主任這個角色之後，對於社工這個工作更清楚，並且更加的尊重敬佩。」在劇中飾演社工「蔡仁興」的范少勳也分享：「我覺得蔡仁興這個角色在《失樂園》中像是帶著觀眾的視角去認識社工在這個體制、環境裡面的功用性，不管是面對小朋友、面對體制或是面對社工跟社工之間相處的狀況，蔡仁興這個角色就像是帶著觀眾的視角去感受每個事件的衝擊。」除了陪孩子成長的社工承受沉重壓力，電影聚焦育幼院中的小孩，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。今（3）日官方釋出「故事緣起篇」花絮，導演蔡銀娟直言：「希望透過電影讓更多人看見、理解並關心弱勢兒少與社工所面臨的困境，接住那些可能正在下墜的人們，打破惡性循環。」范少勳也分享：「在《失樂園》裡，大家都能找到一些『原來是這樣』的時刻——原來是我沒有看到的，原來有這樣的難處。」「失樂園」原是形容天使墜落、惡魔誕生之地。蔡銀娟表示：「電影中有些角色同樣因種種原因被推向深淵，彷彿從天使變成惡魔。」片中一名育幼院的少年質問小男孩蕭治和（洪君昊 飾）偷東西，不論小男孩如何澄清，迎來的卻是大人的冷眼旁觀，以及少年的推打咆哮，令人心疼。而曾敬驊則飾演住過育幼院數年、年滿18歲後離院的Yang，在談及片中所呈現的兒少議題時坦言：「這些故事與人物，也許此時此刻正在社會某個角落真實上演，我覺得可以去探討的是，我們應該用怎麼樣的距離去靠近他們？」《失樂園》於去年入選塔林黑夜影展「影評人精選競賽單元」，監製李志薔表示：「兒少議題的確是全球普遍性的議題，希望透過這部電影，讓臺灣的處境被國際看見，也引發更多跨國對話與討論，同時喚起國人對議題的關注與共鳴。」監製李怡芳則感性表示：「這些在現代社會高速運轉之下，被拋到暗角的弱勢孩子，以及大家常常忽略的一些非常辛苦的社工人員，這些故事，這樣的題材，值得被溫柔而真誠地凝視一次。」電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊 飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳 飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊 飾），則面臨巨大的生存困境。隨著他們的故事交織在一起，每個人都必須直面過去的創傷，並決定是屈服於黑暗，還是為了更美好的未來而再次努力。電影將於5月29日在台上映。