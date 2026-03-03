我是廣告 請繼續往下閱讀

行動支付與點數回饋整合App「RE‧X點數魔術師」（前身為RE紅包），在2月13日對外宣布停止營運後，引發用戶與特約店家陸續反映帳戶餘額、點數與營業款項無法處理等問題。RE‧X成立於2017年主打行動支付與現金回饋整合，過去曾宣稱累積超過8000家特約商。不過卻在臉書公告中提到，近年受地緣政治等外部環境劇烈變動影響，原先規劃的募資進度受挫，資金周轉壓力持續升高，即使一度以負債方式撐營運，最終仍因財務動能耗盡決定停止現有服務。官方表示，用戶需在3月15日前至官網填寫債權申報表單，後續能否獲得補償及分配比例，將視清算後剩餘資產狀況而定。公告中也提到，公司正嘗試尋找具規模的企業洽談「營業讓與」或策略性併購，希望能有接手方延續服務，並向店家與用戶喊話盼能給予理解。不過部分使用者在PTT、Threads等社群平台分享，停止營運前並未察覺有明確預告，直到發現App無法登入後才回頭查看粉專公告；也有店家指出平台手續費不低，但因支持本土服務而合作，沒想到突然停運，導致一段時間的營業款項無法提領。消息曝光後，不少網友留言表達錯愕，有人感嘆每天簽到回饋「小確幸」突然消失，也有人擔心已綁定的信用卡無法解除，或帳戶裡仍有未使用點數與餘額。外界對於後續如何處理點數、餘額與店家款項也高度關注。針對用戶權益，RE‧X為保障權益用戶，需於2026年3月15日前完成「購物金／紅利點數債權申報登記」。公司強調後續核對與造冊，將以系統關機前的完整備份資料作為唯一依據（並區分無償回饋與外部轉入），剩餘資產的處置則須依照法定清算程序辦理；至於是否能返還、以及返還比例仍取決於最終清算結果。