尿布廢棄物因含水率高、體積大、材質複合且伴隨衛生安全與污染防制要求，長期以焚化為主，但又因內含難分解的塑膠與高吸水分子，可能對爐況管理造成挑戰。益鈞環保科技（6912）今（3）日宣布，已針對旗下吸水性衛材產線，取得衛福部核發「醫療廢棄物再利用許可」，協助長照與醫療照護體系降低廢棄物末端處理負擔。據估計，台灣每年尿布垃圾堆疊高度相當於 6 萬多座 101 大樓，其中台灣長照機構、醫療院所、月子中心等廢棄尿布就佔了3成，廢棄量大且集中，並隨高齡化與照護需求成長而增加。相較一般可回收物，尿布類廢棄物的難處在於材質本身多為塑膠、紙纖與SAP等複合結構，拆解與純度控制不易；其次，處理過程必須同時兼顧消毒、除臭與污染防制等衛生安全要求，避免二次污染；再者，多數最終仍以焚化為主，長期對末端處理體系形成負荷，也使得資源循環更難真正建立。益鈞環保科技總經理秦錫鈞表示，吸水性衛材的難點不只在於量大，更在於複合材質與SAP分離、以及衛生安全與污染防制的高門檻，他們以合規為前提投入技術與系統化管理，期望把過去多只能焚化處理的材料，逐步導回資源循環，這是全世界第一個針對廢棄尿布處理的突破性發展。益鈞建立資源化處理流程，將已使用或未使用之廢棄尿布以專利技術進行清洗與分解，還原為塑膠、紙纖、高吸水分子；初期將以設備調校為主，規劃以較保守的收受量起步，初期收受量規劃約每月80噸；待運轉穩定後，月處理量目標可望提升至約每月1,000噸。