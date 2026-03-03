我是廣告 請繼續往下閱讀

ASIC大廠擷發科今（3）舉辦媒體茶敘，董事長楊健盟看記憶體走勢，他認為，目前市場研究預期缺貨情況可能延至2028、甚至2029、2030年，DRAM產業長期被看扁，但無論是系統業者或IC設計公司，都不應忽略DRAM在整體運算架構中的核心地位。楊健盟表示，過去全球記憶體廠商眾多、競爭激烈，價格長期低迷，導致許多業者退出市場。但當供應商數量縮減至少數幾家時，一旦需求成長，缺貨與價格上漲便難以避免。他強調，AI 技術其實已發展40至50年，並非短期現象。無論是系統業者或IC設計公司，都不應忽略DRAM在整體運算架構中的核心地位。而談及台美關稅議題，他坦言，去年公司因此承受一定程度衝擊，客戶普遍傾向等待關稅政策明朗後，再決定生產基地與供應鏈布局，短期內確實對營收帶來波動。至於政策何時趨於穩定，他原預期今年第二季底可望明朗，但近期國際局勢再度出現變化，加上美國期中選舉等因素影響，預期第三季後整體局勢有望逐漸底定。另一方面，擷發科此次也在茶敘會上展現從AI模型開發到ASIC晶片設計的完整軟硬體整合量能，並揭示「AI×ASIC雙引擎策略」的最新技術進展與實際落地成果。擷發科「軟硬整合」的新商業模式，已成功協助多項專案跨越概念驗證（POC）階段，逐步邁向實質商轉。隨著高毛利軟體授權與平台服務的營收佔比預期將持續攀升，為整體財務表現奠定更具延續性的成長基礎。